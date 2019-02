Tempête Isaias : 18 départements placés en vigilance orange «vent violent»

Météo France a placé 18 départements en vigilance orange «vent violent», en raison du passage de la tempête Isaias dans la journée de dimanche.

Les départements concernés sont : Ardennes, Aube, Côte-d'Or, Doubs, Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Vosges, Yonne et Territoire-de-Belfort.

Dimanche, le passage au nord de la France de la dépression s'accompagnera d'un renforcement du vent de secteur sud-ouest sur une grande moitié nord du pays avec des rafales de 70 à 90 km/h. Au passage d'une zone étroite de fortes pluies qui traversera le pays d'ouest en est entre le début et la fin de journée, les rafales atteindront 90 à 100 km/h en général (localement 110 à 120 km/h sur les côtes et les caps exposés de la Vendée et de la Loire-Atlantique) avec une brutale rotation du vent au secteur ouest.

Sur les départements du quart Nord-Est placés en vigilance orange pour dimanche après-midi jusqu'en soirée, les rafales se renforceront et atteindront 100 à 110 km/h. Par ailleurs, la vigilance vagues submersion est jaune pour la Loire-Atlantique, la Vendée et la Charente-Maritime en raison de fortes vagues et d'une forte surélévation du niveau de la mer sur le littoral.