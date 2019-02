La fréquentation touristique en région parisienne a atteint un nouveau record en 2018

Les hôtels de Paris et de sa région ont accueilli 35 millions de touristes en 2018, un nouveau record, selon les données officielles publiées ce jeudi 14 février.

«C'est une année exceptionnelle pour l'activité touristique à Paris Région. Les chiffres démontrent à nouveau le rayonnement international de notre destination», a souligné Eric Jeunemaitre, président du Comité Régional du Tourisme (CRT) Paris Île-de-France, lors de la présentation du bilan annuel ce jeudi matin.

Le nombre de visiteurs en région parisienne est en effet en hausse de 2 millions de touristes (soit près de 4 %) par rapport à 2017, qui avait déjà établi un nouveau record. Malgré un creux dû aux «gilets jaunes» en décembre, le tourisme francilien a donc largement renoué avec son niveau avant les attentats de 2015.

Le plein des touristes étrangers

Cette croissance provient surtout des arrivées de touristes internationaux. Au total, 17,6 millions d'entre eux sont venus admirer les trésors de la capitale, un chiffre en hausse de 7,8 % par rapport à l'année précédente.

Parmi eux, les Américains (2,8 millions de visiteurs), les Britanniques (2 millions) ainsi que les Allemands et les Chinois (1,2 millions) se sont montrés les plus friands de Paris. De plus, trois nationalités semblent avoir dépassé leurs craintes sur le plan sécuritaire et reviennent en force : les Italiens (+ 27 %), les Japonais (+ 18%) et les Espagnols (+16 %).

A noter que pour la première fois, les visiteurs étrangers dépassent la clientèle française, en légère chute. Les hôteliers ont en effet dénombré 17,5 millions de touristes hexagonaux, soit une baisse de 1,1 % par rapport à 2017.

En terme financier, la filière touristique a rapporté 21,5 milliards d'euros à l'Ile-de-France en 2018. Un montant énorme, et qui est en très nette progression par rapport à 2017 (+ 974 millions d'euros) et 2016 (+ 2,3 milliards d'euros). Ce secteur représente 500.000 emplois dans la région.

Toutefois, Valérie Pécresse, la présidente de l'Ile-de-France, s'est montrée moins optimiste pour les mois à venir : «l'année 2019 s'annonce compliquée et j'annonce donc un plan de relance de l'activité touristique pour 2019 sur notamment certains marchés clés: la France, l'Espagne, la Chine».