La mère de Mathis, disparu en 2011, lance une cagnotte pour financer des recherches privées

Nathalie Barré, la mère de Mathis Jouanneau, porté disparu depuis 2011, a lancé une cagnotte en ligne afin de pouvoir mener des recherches privées, parallèles à celles des enquêteurs.

Le 4 septembre 2011, Nathalie Barré avait signalé la disparition de son fils, 8 ans, parti deux jours plus tôt en week-end avec son père, Sylvain Jouanneau, dans le cadre d’une garde alternée.

Le père avait été retrouvé trois mois plus tard, à Avignon, mais sans le garçon. Depuis, Sylvain Jouanneau refuse de dire ce qu’il s’est passé et où se trouve Mathis. Pour seule indication, il affirme que l’enfant est vivant et qu’il l’a confié à des amis. En juin 2015, Sylvain Jouanneau a été condamné à vingt ans de prison pour avoir enlevé et séquestré son fils.

Appel à un enquêteur privé

Alors qu’une enquête pour homicide est toujours en cours, la mère de Mathis Jouanneau souhaite accélérer les recherches, en faisant appel à un enquêteur privé. «J’ai confiance dans les enquêteurs mais malheureusement il n’y a plus beaucoup d’investigations, par manque de moyens», explique ainsi Nathalie Barré à l’AFP, évoquant «encore plein de pistes à explorer».

La cagnotte Leetchi, lancée le 10 février dernier, présente une photo vieillie de Mathis. Ce jeudi 14 février, elle affichait déjà près de 2.500 euros récoltés.