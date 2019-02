Paris : la première pierre du nouveau quartier des Ateliers Vaugirard posée

Ce mardi 19 février, la première pierre du projet de transformation des Ateliers Vaugirard, dans le 15e arrondissement de Paris, sera posée par Julien Denormandie, le ministre chargé de la ville et du logement.

Sur 2,3 hectares, entre les rues Lecourbe, Desnouettes et Croix-Nivert, c’est un nouveau quartier qui sortira ainsi de terre là où se dressent depuis 1910 un site de maintenance des métros de la ligne 12. Une nouvelle rue, traversante, va même être spécialement créée.

Au total, 400 logements seront construits

Le lieu conservera des ateliers de maintenance de la RATP, largement modernisés, sous l’un des deux immeubles d’habitation qui doivent être construits. Au total, ceux-ci comprendront 400 logements neufs, dont la moitié de sociaux.

Ils seront accompagnés de commerces de bouche en rez-de-chaussée et d’une halte-garderie. Le site sera aussi largement verdi, avec 700 m2 consacrés à l’agriculture urbaine et la plus grande toiture végétalisée de Paris, qui s’étendra sur 15 000 m2.

Les premières habitations devraient être livrées en 2021, tandis que le projet des Ateliers Vaugirard devrait être entièrement achevé à l’horizon 2026. Son coût global s’élève à 250 millions d’euros, financés par la RATP et les promoteurs, Emerige et Icade.