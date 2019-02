Ces personnalités qui tentent de relativiser l'agression d'Alain Finkielkraut

En marge de la quatorzième journée de manifestation, le philosophe et académicien Alain Finkielkraut a été violemment pris à partie par quelques individus. Sur Twitter, des internautes mettent en doute la gravité de cet incident.

«Barre-toi, sale sioniste de merde», «nous sommes le peuple, la France elle est à nous», «retourne à Tel Aviv», ont notamment crié une poignée de manifestants samedi 16 février. Mais depuis la diffusion de cette séquence, Alain Fienkielkraut n'a pas reçu que des messages de soutien : de nombreux internautes, connus ou non, estiment que l'académicien est lui-même antimusulman, et que ces propos n'étaient en rien antisémites.

«Cela fait des années qu'Alain Finkielkraut répand la haine en France», a ainsi tweeté Thomas Guénolé, politologue de La France insoumise. «Contre les jeunes de banlieue. Contre les musulmans. Contre l'éducation nationale. Etc. L'insulter, comme insulter quiconque, est condamnable. Mais le plaindre, certainement pas».

Cela fait des années qu'Alain #Finkielkraut répand la haine en France. Contre les jeunes de banlieue. Contre les musulmans. Contre l'Education nationale. Etc. L'insulter, comme insulter quiconque, est condamnable. Mais le plaindre, certainement pas.

Aude Lancelin, directrice du Média et proche de la France insoumise, estime quant à elle que l'expression «sale juif» est inaudible dans la vidéo et dénonce une «fake news». «Tous les samedis le porte-parole du gouvernement Griveaux invente un nouveau mensonge gravissime pour faire monter la haine dans le pays», a-t-elle déclaré sur Twitter.

Les propos de Jean-Pierre Mignard, ami proche de François Hollande, ont également été à l'origine d'un véritable scandale sur le réseau social.

Alain Finkelkraut se fait huer lors de sa présence le long du cortege GJ. On s’émeut sur les plateaux. Bon d’accord mais il n’a pas été, et heureusement frappé. Ce qui aurait tout changé. La il doit etre content. Il le cherchait. On l’avait oublié. C’est réparé.

— Jean-Pierre Mignard (@jpmignard) 16 février 2019