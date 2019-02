Comment observer la super lune ce mardi 19 février ?

La «super lune» fera son apparition dans le ciel ce mardi 19 février. L’occasion de l’observer, avec ou sans télescope, si la visibilité le permet.

Le satellite effectuera son passage le plus proche de la Terre à 10 heures, heure française. Les Européens ne seront pas aux premières loges pour voir le moment exact de la pleine lune, qui aura lieu à 16h53 (heure française).

En France, la lumière du jour sera en effet encore présente et nous gâchera le spectacle, comme l’indique Numerama.

Le spectacle de cette lune plus brillante que d’habitude devrait être maximal le soir du 19 février, à condition que les nuages n’obstruent pas le paysage.

Cette lune étincelante sera observable à l’œil nu pour tout le monde. Mais forcément, des jumelles ou un télescope permettront de scruter la surface lunaire au mieux.

Pas d'endroit en particulier

Selon M. Cuypers, astronome à l’IRM, il n’y a pas un lieu idéal pour observer ce phénomène. «Dès que vous voyez la lune, c’est bon. Il ne faut pas se mettre en quête d’un endroit particulier», a-t-il expliqué à la RTBF. «Ce phénomène de super-lune n’est pas spécialement plus spectaculaire qu’une pleine lune traditionnelle, mais le lever et le coucher sont peut-être un peu plus impressionnants en termes de spectacle proposé», a-t-il ajouté.

A noter que l’expression «super lune» n’a en réalité pas de valeur scientifique. La «super Lune» est due à la coïncidence de deux phénomènes astronomiques connus : la phase de pleine Lune se produit au moment où l’astre est au plus proche de la Terre. Elle apparaît donc jusqu’à 14% plus grande qu’à l’accoutumée et 30% plus lumineuse, selon la Nasa, ce à quoi le terme légèrement galvaudé et exagéré de «super-Lune» fait référence.