Le comédien Philippe Caubère blanchi des accusations de viol

Dix mois après le dépôt d’une plainte pour viol visant le comédien Philippe Caubère, le parquet de Créteil a classé l’affaire sans suite.

«Les accusations portées par Mme Halloin sur le comportement violent [de M. Caubère] ne sont corroborées par aucun élément objectif», relève le parquet, cité par France Inter.

Philippe Caubère et la plaignante, Solveig Halloin, ancienne militante Femen, avaient entamé une brève relation en 2010, après s’être rencontrés à l’issue d’un spectacle. Solvaing Halloin accusait le comédien de l’avoir violée en mars 2010 dans un hôtel à Béziers. Des accusations, qui en pleine période du #metoo, avaient connu un fort retentissement.

Solvaig Halloin avait également donné aux enquêteurs les noms de quatre femmes qui auraient, selon elle, également été victimes de Philippe Caubère. Toutes ont réfuté les accusations portées contre le comédien.

Elle avait par ailleurs fait état de tortures, d’actes de barbarie et de «meurtres de prostituées».

Une «médiatisation outrancière»

Le comédien et metteur en scène a déposé plusieurs plaintes pour diffamation et dénonciations calomnieuses. «Cette triste affaire illustre à quel point la médiatisation outrancière de simples plaintes, qu’aucun élément objectif ne vient confirmer, bafoue la présomption d’innocence des justiciables et salit la réputation d’innocents», a souligné l’avocate de Philippe Caubère, Me Marie Dosé.

De son côté, Solvaig Halloin «maintient ses accusations». «Malheureusement, elle a l’impression que c’est le sort qu’on réserve à un certain nombre de femmes qui portent plainte, notamment dans ces affaires d’agressions sexuelles, on leur fait endurer une procédure très lourde, dans laquelle on remet toujours en cause leur parole», a indiqué à France Inter, son avocat, Jonas Haddad.