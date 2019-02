Paris : une toute nouvelle attraction «immersive» présentée au Jardin d'Acclimatation

Une immersion en terre sauvage. Près d'un an après sa métamorphose, le Jardin d’Acclimatation (16e) s'apprête à présenter sa toute nouvelle attraction ce mercredi 20 février 2019.

Fidèle à son passé de lieu «d’acclimatation» pour les animaux du monde entier, et parce qu’il est désormais interdit d'y éléver des animaux sauvages, le célèbre parc de loisirs du bois de Boulogne (16e) se dote d’une 41e attraction «immersive», unique en son genre.

Appelée «Wild Immersion», cette nouvelle attraction – qui ouvrira au public samedi 23 février – va permettre aux visiteurs de partir à la rencontre des animaux sauvages et ce, dans leur habitat naturel. Munis d'un casque de réalité virtuelle, ils vont ainsi pouvoir découvrir la faune et la flore de 5 continents différents et déambuler en toute liberté et... sécurité !

Des lions, des éléphants, des léopards, des buffles, des rhinocéros mais aussi des pandas, des requins ou encore des baleines seront ainsi observés au plus près. Et la grande marraine de cette première réserve virtuelle n'est autre que Jane Goodall – l’ethnologue et climatologue anglaise – qui a oeuvré toute sa vie pour la préservation des orang-outangs.