Les Futures Licornes 2019 dévoilées

CNEWS est partenaire des Trophées des Futures Licornes qui ont été remis ce mercredi chez Euronext.

Cette série de trophées permet de saluer les « numéros uns de demain » à travers leur croissance, leur potentiel et leur perspective d’accéder au rang de Licornes d’ici à 5 ans. Une licorne est une startup qui vise le milliard de chiffre d’affaires. «En France, nous avons de nombreux entrepreneurs talentueux. Il faut les encourager. C’est pourquoi, Entrepreneur Venture a voulu initier ces Trophées des Futures Licornes, avec ses partenaires, pour identifier et valoriser ces pépites des entreprises françaises. Chacun des lauréats a une belle histoire à raconter. Et par ce témoignage, nous voulons les accompagner dans leur développement. » déclare Frédéric Zablocki, Président d’Entrepreneur Venture.

5 entreprises sont primées dans les catégories suivantes :



Biotech et medtech : DOCTOLIB



E-commerce et publicité : VESTIAIRE COLLECTIVE



Greentech et mobilité: YNSECT



Intelligence artificielle et big data: LEDGER



Objects connectés et Saas: SIGFOX



... un coup de cœur : AFRIMARKET



et un grand prix : TALENTSOFT





Au total, ce sont 50 entreprises qui ont été sélectionnées comme participantes aux Trophées des FUTURES LICORNES 2019. Elles ont été identifiées sur une base de 1.400 entreprises Et c’est un jury de personnalités économiques et politiques qui a retenu 7 lauréats.