Climat : Emmanuel Macron reçoit la jeune militante Suédoise Greta Thunberg

Emmanuel Macron devait recevoir vendredi à 18h00 à l'Élysée l'adolescente suédoise Greta Thunberg, venue à Paris inspirer les jeunes Français qui ont défilé pour le climat, a annoncé l'Élysée.

Pour ce rendez-vous que la jeune fille de 16 ans a sollicité il y a quelques jours, elle sera accompagnée de quelques jeunes Belges, Allemands et Français engagés comme elle dans la lutte pour le climat, et qu'elle a souhaité avoir à ses côtés, a précisé la présidence.

Le 18 février dernier, Greta Thunberg avait déjà lancé un appel au président français, l'exhortant à agir d'urgence contre le réchauffement climatique.

«Cher Monsieur Macron, vous devez agir maintenant et pas simplement dire que vous allez agir" avait-elle lancé en anglais, dans une vidéo de Brut. «Si vous continuez à faire comme si de rien n'était, vous allez échouer. Et si vous échouez, vous allez être perçu comme l'un des pires méchants de l'histoire de l'humanité.»

Greta au côté des jeunes français

Après avoir été à l'initiative de manifestations pour l'urgence climatique dans plusieurs pays d'Europe, Greta Thunberg est venue vendredi à Paris inspirer les jeunes français, jusqu'alors relativement peu mobilisés, dont un millier ont défilé à ses côtés, soit cinq fois plus que la semaine précédente.

Accompagnée de plusieurs autres jeunes venus de Belgique et d'Allemagne, l'adolescente a donné une conférence de presse devant des dizaines de journalistes.

Elle avait été conviée en décembre à prendre la parole devant la 24e conférence de l'ONU sur le climat en Pologne. En janvier, à Davos, c'est l'élite économique mondiale et ses jets privés que Greta Thunberg avait tancé.

Depuis, le mouvement a essaimé en Allemagne - les manifestations dans ce pays rassemblent chaque semaine souvent plus de 15.000 personnes depuis la mi-janvier - en Australie, en Belgique, au Royaume-Uni et plus timidement en France.