Haute-Savoie : une fillette retrouvée inconsciente, la tête coincée dans un télésiège

Un tragique accident s’est produit jeudi 21 février sur le domaine des Portes du Soleil, à Châtel en Haute-Savoie. Une petite fille de 5 ans a été retrouvée inconsciente coincée dans le mécanisme d'un télésiège.

Il était midi lorsqu’un agent des remontées mécaniques a lancé l’alerte, la fillette originaire des Pays-Bas se trouvant en arrêt cardio-respiratoire. Elle a eu la tête coincée entre le garde-corps et l’accoudoir du télésiège pendant tout le temps de la remontée, soit cinq à six minutes.

Selon la mairie, citée par France Bleu, dès l’appel d’urgence, un hélicoptère médicalisé a été mobilisé. Sur place, les pisteurs secouristes sont parvenus à réanimer la petite fille peu avant 12h30. Elle a ensuite été transportée en état d’urgence absolue vers l’hôpital de Genève, en Suisse.

Enquête ouverte

Une enquête a été ouverte par le parquet de Thonon pour faire toute la lumière sur les circonstances de l'accident. La fillette participait à un cours de ski sans ses parents lorsqu’elle est montée dans un télésiège de six places. Les adultes présents à ses côtés, et qui ne semblent pas être intervenus, sont actuellement recherchés. L’identification de ces personnes devrait être rapide, le télésiège, «le plus récent du domaine», disposant d’un système de photographie à l’arrivée.

Les parents de la fillette ont été pris en charge par la société des remontés mécaniques et la mairie de Châtel.