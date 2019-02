Emmanuel Macron appelle à «réinventer» la politique agricole commune

Emmanuel Macron a appelé à «réinventer» la Politique agricole commune (PAC) pour défendre la «souveraineté alimentaire» de l'Europe, en inaugrant ce samedi matin à Paris le salon d'une agriculture française écartelée entre les demandes d'amélioration environnementale et la volonté de maintenir son rang face à la concurrence.

«Je n'ignore rien des difficultés du quotidien», des agriculteurs «néanmoins je constate avec vous que parce qu'il y a eu mobilisation collective (...) les choses sont en train de s'améliorer», a défendu le président de la République dans un discours prononcé devant de futurs jeunes agriculteurs.

«Nous ne lâcherons rien»

«Toutes les filières, tous les acteurs doivent continuer à se mobiliser», a-t-il déclaré. «De ces combats nous ne lâcherons rien», a-t-il dit faisant valoir les efforts faits par l'exécutif pour restituer la valeur à «ceux qui produisent», aux agriculteurs.

Le chef de l'Etat a surtout centré son discours sur sa vision européenne de l'agriculture, alors que les négociations pour élaborer la future politique agricole commune (PAC) viennent de commencer et que le scrutin des européennes se rapproche (du 23 au 26 mai). Il a appelé à «réinventer» cette PAC afin d'assurer «la souveraineté alimentaire, environnementale et industrielle» du continent européen, alors que pour ses approvisionnements en alimentation animale, l'Europe est dépendante à 70% de soja importé.

M. Macron a souligné que «la nourriture ne sera jamais une marchandise comme les autres», estimant que «cet engagement oblige la société à un devoir de protection vis-à-vis de toutes celles et tous ceux qui nous nourrissent et ce devoir de protection, ceux qui ont imaginé la politique agricole commune ne l'ont jamais perdu de vue».

«L'Europe agricole aujourd'hui est menacée de l'extérieur», notamment face aux grandes puissances comme la Russie, la Chine ou les Etats-Unis, et «de l'intérieur», a-t-il aussi estimé, en appelant à l'unité et en soulignant que «sans la PAC, les consommateurs européens ne bénéficieraient pas d'une alimentation accessible et de qualité».