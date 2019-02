La Corse ravagée par le feu

Plus de 1.500 hectares de végétation ont brûlé en Corse dans la nuit de samedi à dimanche, dans des feux qui continuent leur progression ce dimanche, notamment dans la région de la Balagne. Aucune victime n'est à déplorer pour l'heure.

Parmi la vingtaine de départs de feu qu'a connu l'Île de Beauté, le plus important a eu lieu à Calenzana, près de Calvi, où 900 hectares de végétation ont été incendiés, depuis samedi soir. Le feu, qui a pris aux alentours de 20h, a été attisé par un vent fort avec des rafales allant jusqu'à 130 km/h.

Dans la nuit, les habitants ont été confinés dans les habitations. «Aucune habitation n'a été touchée par les flammes», selon la préfecture. Quelque 110 pompiers et gendarmes sont mobilisés depuis samedi soir. Des Canadairs étaient attendus dans la matinée en renfort.

«Calenzana et Moncale sont ce matin hors de danger. On a eu très peur hier soir», a confié le maire de Calenzana, Pierre Guidoni, à France Bleu. «Le feu incontrôlable progressait très vite. Nous avons évacué la résidence des amandiers, la gendarmerie et une partie du village, a-t-il précisé. Il y a eu une solidarité exemplaire de la population.»

«Le feu est passé à quelques mètres des maisons. C’est catastrophique. Nous aurons un paysage lunaire. Je suis très en colère et j’ai eu peur, a-t-il ajouté. J’ai passé hier soir des moments très difficiles. Ce matin c’est la forêt de Bonifato qui est menacée. La journée risque d’être longue.» Le maire a également dénoncé auprès de l'AFP «une catastrophe écologique inadminissible», fustigeant un acte «criminel et lâche».

«Vigilance jaune» au vent fort

Dans la commune de Sisco (Haute-Corse), 50 hectares de végétation ont été touchés et à Prunelli-di-Fiumorbo, ce sont 2 hectares qui ont été détruits.

La Corse du Sud a également connu une nuit difficile avec de multiples départs de feu. L'incendie le plus important du département sévissait toujours dimanche matin à Tolla, à l'Est d'Ajaccio, ont indiqué les pompiers à l'AFP.

A Sampolo, le feu a ravagé 32 hectares de végétation. Dans la nuit le feu a menacé un temps le village, obligeant les sapeurs pompiers à procéder à la défense de nombreuses habitations et à la mise en sécurité de 12 personnes. Quelque 45 soldats du feu restaient mobilisés sur place dimanche matin.

Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a exprimé son soutien : «Mes pensées accompagnent les sapeurs-pompiers de Haute-Corse et les militaires de la sécurité civile de Corte (...).»

Mes pensées accompagnent les sapeurs-pompiers de Corse et les militaires de la sécurité civile de Corte qui luttent contre les violents incendies qui se sont déclarés au nord de l’île, en particulier à Calenzana.



Ils vont être renforcés ce matin par des moyens aériens. — Christophe Castaner (@CCastaner) 24 février 2019

La Corse est toujours touchée par les vents violents qui ont toutefois baissé d'intensité dimanche matin. Météo France a placé les deux départements corses sous «vigilance jaune» au vent fort jusqu'à 15 heures.