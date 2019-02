Paris : des gilets jaunes occupent le Starbucks des Champs-Elysées

Une trentaine de gilets jaunes ont investi, dimanche 24 février après-midi, l'un des établissements Starbucks, près des Champs-Elysées à Paris.

Dans une vidéo publiée par l'une des manifestantes, intitulée «on envahit le Starbucks», les gilets jaunes semblent occuper les lieux, paisiblement en musique. Cela s'est produit en marge d'une nouvelle journée de mobilisation, ce dimanche à Paris.

Le but de cette occupation : protester contre l'optimisation fiscale que mène cette multinationale américaine. «On a pris le Starbucks en otage pour avoir une discussion avec eux sur leur fiscalité», explique sur Facebook l'une des manifestantes.

Plus tard, cette gilet jaune ajoute : «on attend le responsable qui nous donne un rendez-vous pour la semaine prochaine et on s'en va». Une réclamation dont ils ont obtenu gain de cause.