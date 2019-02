En toute discrétion, Emmanuel Macron a participé à une maraude dans Paris

La photographe de l'Elysée a publié sur son compte Instagram, dimanche 24 février, des photographies du président Emmanuel Macron prenant part à une maraude du Samu social dans Paris.

Les photos ont été prises le 18 février dernier. Il s'agissait d'un déplacement privé et réalisé en toute discrétion. La presse n'avait pas été convoquée.

Sur l'un des clichés de Soazig de la Moissonnière, le chef de l'Etat a été immortalisé en train de parler avec des sans-abri.

Un peu plus tard dans la soirée, Emmanuel Macron s'est également rendu dans les locaux du Samu social pour visiter les équipes, chargées de répondre aux SDF qui téléphonent au 115. «L'objectif du Président : mieux comprendre les besoins et les lacunes des dispositifs», a témoigné sur Twitter le président du Samu social de Paris, Eric Pliez.

Avec @EmmanuelMacron et @J_Denormandie hier soir au #115deParis et en maraudes. Echanges avec les écoutants, rencontres avec des personnes sans-abri. Objectif du Président : mieux comprendre les besoins et les lacunes des dispositifs. Ensemble, agissons. pic.twitter.com/V25ASNhkNK

