La pollution persiste en région parisienne

La région parisienne n'est plus en pic de pollution consécutif, mais la qualité de l'air reste très mauvaise, ce lundi 25 février.

Après les épisodes de pollution de la fin de la semaine dernière, la situation s'est légèrement améliorée depuis ce week-end, possiblement car les départs en vacances ont diminué le nombre de voitures sur les routes. Suffisamment en tout cas pour que la procédure d’information du public ne soit pas déclenchée ce lundi. Ce devrait être également le cas pour ce mardi, mais les niveaux de polluants devraient croître.

Il s'agit en particulier de particules fines (PM10), principalement émises localement, par le trafic routier et le chauffage résidentiel. Et s'ils ne dépassent pas, eux, le seuil critique, les niveaux de dioxyde d'azote (NO 2 ) sont également très élevés.

Le phénomène est causé par les conditions météo (froid la nuit et chaleur la journée), qui plaque un «couvercle» sur l’Ile-de-France et piège les particules. De plus, le vent est actuellement trop faible pour les disperser les polluants.

En réaction, la mairie de Paris a décidé de prolonger le stationnement résidentiel gratuit. De plus, elle a demandé à la préfecture de police de «prendre des mesures de restrictions de circulation», comme la circulation différenciée. Mais le préfet a seulement décidé d’abaisser de 20 km/h la vitesse autorisée sur les autoroutes ainsi que sur les voies rapides franciliennes. L'utilisation du chauffage individuel au bois d'appoint est également prohibée.

Des niveaux de polluants qui vont rester élevés ?

L'atmosphère francilienne devrait rester viciée pendant plusieurs jours encore, possiblement jusqu'à jeudi. Du vent et un changement des conditions météo, avec notamment l'arrivée de la pluie, pourrait alors enfin entraîner la dispersion des polluants.