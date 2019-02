Yvelines : des champs et des rivières pollués après une fuite sur un pipeline

La préfecture des Yvelines indique ce lundi 25 février que des champs et des rivières du département ont été pollués par du pétrole brut après une fuite sur le pipeline d’Ile-de-France de Total.

«Entre 4 et 7 hectares» de champs ont été touchés dans le secteur d’Autouillet ainsi que des rivières au niveau des communes de Vicq, Boissy-sans-Avoir et Autouillet, a détaillé la préfecture dans un communiqué. 20 sapeurs-pompiers de la cellule anti-pollution (CEPOL) ont été mobilisés sur place.

#Yvelines fuite d'hydrocarbure localisée lundi 25 février 2019 sur le pipeline d'Ile-de-France @Total à hauteur d'Autouillet/Boissy-sans-Avoir. 4 à 7 ha de champs + rûs touchés



Intervention des @pompiers78 en cours



Le Directeur de Cabinet est sur place

https://t.co/iNRVgqI6Dv pic.twitter.com/77X77iDAad — Préfet des Yvelines (@Prefet78) 25 février 2019

De son côté, le groupe a indiqué qu’une «alarme de baisse de pression» s’est déclenchée dimanche soir vers 22h35. Des investigations ont été lancées pour «déterminer les origines de la fuite», a ajouté Total, qui a activé son Plan de Surveillance et d’Intervention et sa cellule de crise.

«Il y a des moyens de pompage sur place. Mais plus aucun produit ne circule, le pipeline n’est plus sous pression et plus grand chose ne s’en échappe», a expliqué le directeur de cabinet du préfet, Thierry Laurent, qui s’est rendu sur place.

La fuite désormais sous contrôle, les opérations vont prendre plusieurs mois, a-t-il prévenu. Il évoque notamment l’excavation du pipeline et des terres polluées.

Long de 268 kilomètres, le pipeline d'Île-de-France transporte principalement du pétrole brut entre le port du Havre (Seine-Maritime) et la raffinerie de Grandpuits.