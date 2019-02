Decathlon vend désormais des hijabs de running

Comme Nike ou Uniqlo avant elle, l'enseigne Decathlon, spécialisée dans les articles de sports, vendra bientôt des hijabs de running noirs destinés aux femmes musulmanes dans certains de ses magasins.

Décliné en trois tailles différentes, le voile islamique - tête et cheveux couverts - pour sportives est déjà disponible sur le site internet de Decathlon Maroc. L'annonce de sa commercialisation imminente a suscité un certain nombre de critiques, à commencer par celles émises par la Ligue du droit international des femmes et le Comité Laïcité République qui dénoncent un «apartheid sexuel».

#laicite Ce que cache le "hijab running noir", ou comment Decathlon se fait le promoteur de l'apartheid sexuel (CLR, LDIF, 24 fév. 19) https://t.co/RDLVhdapgF #CLR — laicite-republique (@comitelaicite) 24 février 2019

«Decathlon se soumet également à l'islamisme qui ne tolère les femmes que la tête recouverte d'un hijab pour affirmer leur appartenance à la oumma et leur soumission aux hommes», accuse Lydia Guirous, porte-parole des Républicains.

Décathlon se soumet également à #islamisme qui ne tolère les femmes que la tête couverte d'un hijab pour affirmer leur appartenance à la oumma et leur soumission aux hommes#Décathlon renie donc les valeurs de notre civilisation sur l'autel du marché et du marketing communautaire pic.twitter.com/3AFRAXmPCt — Lydia Guirous (@LydiaGuirous) 24 février 2019

Devant la polémique naissante, Decathlon a réagi indiquant que le hijab ne devrait pas être vendu en France. La marque loue par ailleurs les qualités d'un produit «testé plusieurs fois par vingt femmes» et «validé pour son confort et sa respirabilité».