Gilets jaunes, en direct : Emmanuel Macron défend les conditions d'usage des LBD

Emmanuel Macron effectue cette semaine ses 8e et 9e rencontres régionales dans le cadre du grand débat, en recevant mardi des élus du Grand Est puis en se rendant vendredi en Nouvelle-Aquitaine, notamment à Bordeaux.

17h04

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a affirmé mercredi que les Français voulaient l'«arrêt» du mouvement des gilets jaunes et de ses «violences», quelques jours avant un appel à manifester pour le seizième samedi consécutif. «La démocratie, c'est accepter de se parler, c'est pas contester pour contester», a-t-il ajouté.

16h03

Emmanuel Macron a défendu l'usage des lanceurs de balles de défense par les forces de l'ordre et de nouveau dénoncé les casseurs du «samedi après-midi», après l'appel du Conseil de l'Europe à suspendre l'usage du LBD, au nom des droits de l'homme. Le Conseil de l'Europe a appelé mardi la France à «suspendre l'usage du LBD (lanceurs de balles de défense, NDLR) dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre» en France afin de «mieux respecter les droits de l'homme». Le Conseil a aussi demandé à Paris de réviser sa «doctrine d'emploi des armes de force intermédiaire», catégories dans laquelle entrent les LBD.

«Il appartiendra au ministre de l'Intérieur de répondre point par point sur les recommandations qui sont faites», a répondu le chef de l'Etat lors d'une conférence de presse commune avec Angela Merkel. Mais «comme vous le savez il y a déjà eu une politique de très grande limitation et de transparence de ces matériels avec une doctrine claire établie et des caméras mises en place pour s'assurer d'une bonne utilisation du suivi». Le suivi est aussi «assuré par les corps d'inspection nécessaires, quand des abus sont dénoncés», a-t-il poursuivi.

12H42

Les «gilets jaunes» de Saint-Nazaire peuvent continuer à occuper la Maison du peuple, un bâtiment devenu leur quartier général depuis novembre, jusqu'au 23 avril grâce à un accord avec le promoteur, a-t-on appris mercredi lors d'une audience devant le tribunal d'instance de la ville. L'audience, maintes fois reportée, devait statuer sur une éventuelle expulsion des «gilets jaunes» qui occupent illégalement les lieux depuis le 24 novembre.

11H18

Jacline Mouraud, figure des «gilets jaunes», a vu mercredi un «appel à la violence» d'Emmanuel Macron dans ses propos sur les «gilets jaunes» accusant les participants aux «manifestations violentes» d'«être complice(s) du pire».

«Criminaliser les manifestants sincères, c'est un appel à la violence du président et du gouvernement», a estimé Jacline Mouraud, fondatrice du parti «Les Émergents», dans un communiqué à l'AFP.

«Alors que j'ai toujours condamné les violences en marge des manifestations, aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui est complice du pire, en n'écoutant pas la souffrance et la désespérance du peuple français», a-t-elle ajouté.

09H31

Le livre «Les leçons du pouvoir» de François Hollande, qui sera réédité le 3 avril en édition de poche, comportera trois nouveaux chapitres dont un abordant le mouvement des «gilets jaunes», a indiqué une proche de l'ancien président.

Mardi 26 février

15h15

«Il faut maintenant dire que lorsqu'on va dans des manifestations violentes, on est complice du pire», a déclaré mardi Emmanuel Macron en appelant à la «clarté» sur les manifestations qui dégénèrent dans le cadre du mouvement des «gilets jaunes».

«C'est un miracle qu'après autant de samedis avec cette violence, il n'y ait eu aucun mort à déplorer de la part des forces de l'ordre», a souligné le président dans le cadre d'un débat avec les élus du Grand Est à l'Elysée.

09H32

Le Conseil de l'Europe a appelé mardi à «suspendre l'usage du LBD dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre» en France afin de «mieux respecter les droits de l'Homme», trois mois après le début du mouvement des «gilets jaunes».

08H51

L'indice de confiance des ménages en France, qui avait atteint en décembre son plus bas niveau depuis novembre 2014, a poursuivi son redressement en février, même s'il reste encore en dessous de sa moyenne sur une longue période, a indiqué mardi l'Insee.

L'indicateur, qui avait perdu en décembre 6 points sur fond de crise des «gilets jaunes», a gagné 3 points en février pour se retrouver à 95 points, après en avoir repris 6 en janvier, a souligné l'institut statistique dans un communiqué.

Lundi 25 février

19h32

Deux gilets jaunes, soupçonnés d'avoir préparé des engins incendiaires pour la manifestation du 16 février à Toulon, ont été placés en garde à vue, a indiqué le procureur de la République de Toulon, Bernard Marchal. Ces deux hommes, âgés de 20 et 49 ans, avaient déjà été placés en garde à vue en fin de semaine dernière avant d'être relâchés, a précisé le magistrat, confirmant une information de France Bleu. Ils doivent être déférés mardi devant un juge d'instruction en vue d'une mise en examen pour «association de malfaiteurs» et «transport de substances incendiaires».

19h05

Le chef de file de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon a estimé lundi que le grand débat organisé par le gouvernement était un «bide total» en citant le nombre, selon lui très faible, de contributions par internet et «la parlotte sans fin» d'Emmanuel Macron.

17h28

Emmanuel Macron et Edouard Philippe feront le 6 mars un point sur le grand débat avec les présidents du Sénat Gérard Larcher, de l'Assemblée nationale Richard Ferrand et du Conseil économique, social et environnemental, Patrick Bernasconi, a indiqué Gérard Larcher.

16h10

Quatorze personnes blessées par la police lors de manifestations de gilets jaunes ont déposé plainte lundi auprès du parquet de Toulouse, et lancé avec d'autres signataires, un «appel des blessé.e.s de Toulouse» pour dénoncer les violences policières.

15h18

La République en Marche (23%) et le Rassemblement national (19,5% à 21%) sont nettement en tête des intentions de vote aux élections européennes, avec ou sans liste gilets jaunes, selon un sondage Ipsos-Sopra Steria.

14h22

Le Parti socialiste a saisi à son tour lundi le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) de la question du temps de parole d'Emmanuel Macron dans le cadre du grand débat national, à trois mois des élections européennes.

12h29

Une observatrice de la Ligue des droits de l'homme de l'Hérault a déposé une plainte pour injures publiques après avoir été insultée par un membre des forces de l'ordre pendant l'acte XIV des gilets jaunes à Montpellier le 16 février.

11h22

Le match Nantes-PSG, comptant pour la 28e journée de Ligue 1 et initialement programmé le week-end du 9-10 mars, a été reporté sine die «sur instruction de la préfecture de la Loire-Atlantique», a annoncé la Ligue de football professionnel (LFP).

05h00

Une majorité de Français (55%) souhaitent que le mouvement des gilets jaunes s'arrête, alors que la cote de popularité d'Emmanuel Macron progresse à 32% d'opinions favorables, selon un sondage Odoxa.