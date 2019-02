Pollution à Paris : les restrictions de circulation levées ce jeudi

Le pic de pollution constaté ces derniers jours en région parisienne devrait prendre fin ce jeudi grâce à des conditions météorologiques favorables à la dispersion des agents polluants.

En conséquence, la Préfecture de Police a annoncée la levée des mesures de restriction ce jeudi 28 février. Ce mercredi, des mesures de restriction de la vitesse et de la circulation avaient été prises et la circulation différenciée mise en place à l'intérieur d'un périmètre délimité par l'A86.

Ce jeudi, Airparif prévoit une amélioration de la qualité de l'air en Ile-de-France avec un taux de concentration compris entre 25 eet 35 microgrammes / m3, alors que le seuil d'information et de recommandation est de 50 microgrammes / m3.

La pollution constatée ces derniers jours était notamment liée à la présence de particules fines (PM10), principalement émises localement, par le trafic routier et le chauffage résidentiel. Et s'ils ne dépassaient pas, eux, le seuil critique, les niveaux de dioxyde d'azote (NO 2 ) étaient également très élevés.

Le phénomène a été causé par les conditions météo (froid la nuit et chaleur la journée), qui a plaqué un «couvercle» sur l’Ile-de-France et piègé les particules. De plus, le vent était trop faible pour les disperser les polluants.