Un fiché S interpellé avec une machette, des couteaux et un manuel de terrorisme

Un homme de 35 ans a été interpellé mercredi à Mantes-la-Jolie (Yvelines) après avoir menacé de mort son frère.

Fiché S, proche de la mouvance islamiste et connu pour être déséquilibré, l’individu était armé d’une machette et de plusieurs couteaux. Il avait également en sa possession un livre, intitulé «Al-Qaïda, le manuel du parfait terroriste».

L’alerte a été donnée par son frère, alors que le suspect s’était introduit dans sa boutique pour le menacer, rapporte Le Parisien. Rapidement sur place, la police l’a interpellé après une courte fuite. Sur lui et dans une poubelle où il s’était délesté de ses armes, les fonctionnaires ont retrouvé un cran d’arrêt et quatre autres couteaux, en plus du manuel. La machette, que la victime frère avait signalé, n’a pas été retrouvée.

Connu pour des faits de droit commun et sa radicalisation, l’homme a été placé en garde à vue. Son frère n’a pas souhaité porter plainte contre lui.