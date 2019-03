Permis, salaires, tabac... Ce qui change au 1er mars

Du prix du paquet de cigarettes à la loi sur l'égalité salariale, de nombreux changements entrent en vigueur au 1er mars. Voici ce qu'il faut savoir.

Le prix du tabac en hausse

Le montant du paquet de cigarettes va augmenter de 50 centimes en moyenne, en fonction des marques. Actuellement, les prix vont de 7,50 euros à 9,40 euros.

Cette hausse s'inscrit dans la volonté du gouvernement de porter le prix du paquet à 10 euros en 2020. De nouvelles hausses de 50 centimes sont ainsi prévues en novembre et en mars 2020 et de 40 centimes supplémentaires en novembre 2020.

Ainsi, les Gitanes (avec ou sans filtre) passent à 9,90 euros, les Davidoff 120 Bleu à 8,80 euros, les Gauloises blondes à 8,50 euros, les Winfield rouge passent à 8,50 euros et les Lucky Strike Bleu Classic à 8,20 euros.

Les Marlboro Red augmentent de 60 centimes, passant à 8,80 euros, comme les Camel sans filtre à 8,50 euros, et les News & Co Menthol Bleu à 8,30 euros.

L'égalité salariale renforcée

Le décret du 8 janvier 2019 sur l'égalité salariale entre en vigueur, obligeant les entreprises à publier chaque année un index d'égalité hommes-femmes.

Dans un premier temps, cela ne concernera que les entreprises de plus de 1000 salariés, puis à partir du 1er septembre celles de 250 à 1000 employés, et enfin les entreprises de plus de 50 salariés à partir du 1er mars 2020.

Réforme du permis cyclomoteur et voiturette

Le permis AM (autrefois appelé BSR, brevet de sécurité routière) connaît quelques modifications. La formation durera désormais une heure de plus, soit 8 heures au total, réparties en deux demi-journées. Cette heure servira à sensibiliser les jeunes conducteurs aux risques routiers. La présence d'un parent ou représentant légal sera exigée pour les mineurs.

Un équipement sera désormais obligatoire : casques, gants adaptés à la pratique de la moto, blouson ou veste à manches longues, pantalon ou combinaison, botte ou chaussures montantes.

Loi asile et immigration

La loi asile et immigration portée par l'ex-mnistre Gérard Collomb et promulguée le 10 septembre 2018, entre en vigueur. Son objectif est de réduire le délai de traitement des demandes d'asile (procédure accélérée, vidéo-audiences...), de faciliter les reconduites à la frontière, tout en améliorant l'accueil de ceux qui obtiennent l'asile.

Immobilier : l'éco-PTZ simplifié

Les conditions de l'éco-PTZ, prolongé jusqu'en 2021, voit ses conditions d'éligibilité alignées sur les critères d'obtention du crédit d'umpôt pour la transition écologique (CITE).

Il concernera désormais tous les logements de plus de deux ans. La réforme prévoit également la suppression de la condition de bouquet de travaux, l'uniformisation de la durée d'emprunt à 15 ans, l'élargissement de la liste de travaux éligibles, et l'allongement de la durée de remboursement pour certains types de travaux.