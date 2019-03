Gilets jaunes : un couple frappé par des CRS à Toulouse

Une vidéo publiée sur Facebook montre un couple se faire matraquer par des CRS, samedi 2 mars, lors d'un rassemblement de «gilets jaunes» à Toulouse (Haute-Garonne). Selon des journalistes présents sur place, l'homme et la femme ne faisaient pas partie des manifestants.

Les images de «Born to be media rider», repérées dès samedi par France 3 Occitanie, ont fait le tour des réseaux sociaux. La scène se passe aux abords de la place Jeanne-d'Arc.

Sur la vidéo (à partir d'environ 2 heures et 18 minutes), on peut apercevoir, dans un premier temps, une femme d'un certain âge s'arrêter devant les CRS et leur parler (ses propos sont inaudibles dans le document publié sur Facebook). Elle est ensuite brutalement repoussée, puis elle reçoit un coup de matraque et est projetée au sol.

L'homme qui l'accompagnait, et qui semble être son compagnon, est également frappé, alors que les forces de l'ordre lancent des gaz lacrymogènes pour disperser la foule.