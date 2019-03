Carte grise en ligne : les évolutions à retenir

Quels sont les avantages à effectuer la demande de carte grise en ligne et quelles sont les principales évolutions par rapport aux démarches ?

Publi-rédactionnel

La carte grise est un document qui donne l’autorisation à un véhicule de circuler et qui permet son identification. Vous pouvez accomplir les démarches auprès de la préfecture ou sur des sites internet professionnels autorisés par l’Etat. Mais depuis la mise en application du plan préfecture nouvelle génération le 6 novembre 2017, les démarches de demande de certificat d’immatriculation se font exclusivement en ligne.

Comment obtenir sa carte grise en ligne ?

L’innovation du système de gestion de carte grise devrait permettre à une majorité d’automobilistes d’effectuer leurs demandes en ligne n’importe où et n’importe quand. Hormis le site internet de l’État (ANTS), il existe d’autres sites internet professionnels qui donnent accès à la carte grise en ligne. Ces sites sont le plus souvent accessibles sept jours sur sept et proposent un service pratique et ultra-rapide. Le paiement sur ces plateformes est totalement sécurisé et la confidentialité des données personnelles y respectée.

Une fois le formulaire de demande rempli et les fichiers envoyés, votre dossier est traité dans les meilleurs délais. Si votre demande est complète, vous recevez votre certificat provisoire d’immatriculation par mail. En outre, des équipes sont également disponibles à plein temps pour répondre à d’éventuelles questions et vous accompagnent dans vos démarches administratives pour l’obtention de votre carte grise.

On retiendra aussi que l’obtention de la carte grise en ligne présente un certain nombre d’avantages pour les propriétaires de véhicule et pour toutes autres personnes désireuses de faire sa demande dudit document.

Pour en savoir plus sur la dématérialisation des procédures administratives, visitez le site Gataka.

Avantages de la carte grise en ligne

Ce service en ligne a été développé pour faciliter les procédures administratives d’immatriculation des usagers et des entreprises. Il permet avant tout un gain de temps considérable sans compter les économies réalisées sur les déplacements. Ainsi vous n’avez plus à attendre dans une longue file d’attente au guichet de la préfecture. Vous pouvez entamer la procédure depuis votre résidence en vous connectant juste sur un site professionnel fiable et surtout agréé par l’État.

Contrairement à la préfecture, le service en ligne vous octroie votre carte grise en 24h. De plus, les tarifs sur les sites professionnels sont connus d’avance, donc il n’y a pas de surprise à ce niveau. Outre le coût des services, tout ce pour quoi vous aurez à dépenser, c’est la connexion internet.

Comment faire le suivi d’une demande de carte grise ?

Vous pouvez librement circuler avec votre carte provisoire d’immatriculation mais songer à suivre de près l’élaboration de votre nouvelle carte grise ainsi que son acheminement via la poste, par lettre recommandée. Vous pouvez aussi recourir à l’ANTS, la seule agence agréée par l’État et qui vous permet de contrôler le processus et la production de votre carte.

Il faut bien surveiller votre boîte aux lettres quelques jours après votre demande. Au cas échéant, vous devez vous rendre à La Poste sous 15 jours afin d’éviter le renvoi de votre document à l’ANTS. Acquérir sa carte provisoire d’immatriculation ne met pas un terme à la procédure. Le suivi est donc indispensable pour l’obtention de la carte d’immatriculation définitive.