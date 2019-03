Gilets jaunes, en direct : Pour deux Français sur trois, Macron n'a pas compris la gravité de la crise

Pour la 16e journée de mobilisation, samedi 2 mars, environ 39.300 gilets jaunes ont manifesté dans toute la France, dont 4.000 à Paris, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Lors de l'acte 15, près de 47.000 manifestants avaient défilé dans le pays.

Lundi 4 mars

21h38

La popularité d'Emmanuel Macron se redresse après un an de baisse continue, mais deux Français sur trois (65%) estiment qu'il «ne semble toujours pas comprendre la gravité de la crise politique et sociale», selon un sondage Viavoice diffusé lundi.

19h42

Plusieurs dizaines de gilets jaunes, dont des handicapés en fauteuil roulant, ont mené lundi une action de blocage à l'entrée de la zone de fret de l'aéroport de Toulouse-Blagnac pour protester contre la loi Elan et l'évasion fiscale.

13h49

Un gilet jaune sur chaise roulante aspergé de gaz lacrymogène au visage par un policier et une femme frappée par des CRS : le parquet de Toulouse a indiqué avoir ouvert deux enquêtes sur ces faits, relayés sur les réseaux sociaux.

Sur la première scène, filmée en fin de manifestation samedi dans le centre de Toulouse, on voit un cordon de CRS et un couple qui ne porte pas de gilet jaune. Un échange a lieu entre les policiers et la femme, qui est frappée puis projetée au sol avec l'homme qui l'accompagne. Sur une autre vidéo filmée le même jour, un homme portant un gilet jaune et se déplaçant sur fauteuil roulant reçoit un jet de gaz lacrymogène en plein visage de la part d'un membre des forces de l'ordre.

10h38

Les minima sociaux devraient être augmentés pour permettre aux plus précaires de vivre au moins au niveau du seuil de pauvreté, plaide le Secours catholique, dans une contribution au grand débat national élaborée à partir de quelque 150 rencontres qu'il a lui-même organisées.