Attaque de Condé-sur-Sarthe : 18 prisons bloquées ce mercredi

Au lendemain de l'agression de deux surveillants pénitentiaires par un détenu radicalisé à la prison de Condé-sur-Sarthe (Orne), dix-huit établissements étaient bloqués ce mercredi 6 mars.

«On appelle à bloquer tous les établissements et on repart sur nos plate-formes revendicatives», à la fois sur la sécurité des personnels et sur une évolution statutaire», avait indiqué mardi Emmanuel Baudin, secrétaire général de FO-pénitentiaire.

Même son de cloche du côté de la CGT-pénitentiaire, qui appelait également «à des actions partout sur le territoire».

Plusieurs prisons bloquées

Des appels qui ont été entendus puisque ce mercredi matin, pas moins de 18 prisons étaient bloquées, notamment Condé-sur-Sarthe, où est survenue l'agression de deux gardiens.

L'année dernière, en janvier, l'agression d'un surveillant à la prison ultra-sécurisée de Vendin-le-Vieil par un détenu jihadiste, avait été le point de départ de trois semaines de mobilisation des gardiens.

Hier, mardi 5 mars, un détenu radicalisé a attaqué au couteau deux surveillants avant de se retrancher avec sa compagne dans l'unité de vie familiale du centre pénitentiaire de Condé-Sur-Sarthe, près d'Alençon. Après plusieurs heures, l'homme et sa compagne avaient été interpellés au terme de l'intervention du Raid. La jeune femme est décédée peu après de ses blessures.