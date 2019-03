Mounir Mahjoubi officialise sa candidature aux municipales à Paris

Le secrétaire d'Etat au numérique Mounir Mahjoubi a officialisé, mercredi dans un entretien au Parisien, sa candidature à l'investiture de La République en marche (LREM) aux municipales de 2020 à Paris.

«Oui, je serai candidat à l'investiture. (...) Certains n'osent pas le dire, mais il ne faut pas avoir de fausse pudeur. Je serai candidat dès que le processus de désignation sera ouvert», a-t-il déclaré, précisant qu'il quittera le gouvernement «en juin» en cas de désignation.

Mounir Mahjoubi avait estimé, répondant à l'AFP, que parmi les candidats possibles LREM les plus cités - le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux, le député de l'Essonne Cédric Villani et lui-même -, «celui qui part du plus bas c'est moi, mais celui qui monte le plus haut c'est moi aussi».

«Je propose immédiatement une solution d'hébergement aux sans-abri pour accélérer leur réinsertion», a-t-il annoncé, faisant du logement la priorité de la prochaine mandature. «La solidarité est un bon investissement. Pour cela, il faut créer un fonds auquel contribueront les citoyens qui le peuvent, les entreprises parisiennes et même le maire. Je m'engage à y consacrer 20% de mon salaire pour donner l'exemple.»

«Quand la mairie achète un quatre pièces au prix du marché pour le reconventionner ensuite en HLM, elle ne crée pas un nouveau logement, elle dépense juste de l'argent public», a-t-il déploré, égratignant la politique de logement social de la maire de Paris Anne Hidalgo (PS). «Du foncier existe encore aux franges de Paris et aux alentours», a-t-ajouté.