Gilets jaunes, en direct : l'ONU réclame une «enquête» après les violences, Paris réplique

Alors que les gilets jaunes se mobilisent depuis mi-novembre, la question des violences en marge des manifestations resurgit. Le gouvernement a répliqué sèchement à l'ONU, qui a réclamé une «enquête approfondie» sur les violences policières.

Faut-il interdire l'utilisation des lanceurs de balles de défense par les forces de l'ordre ? Le Sénat débat ce jeudi d'une proposition de loi en ce sens alors que la polémique ne cesse d'enfler et que Paris est critiqué jusqu'au sein de l'ONU. Le texte, qui émane du groupe CRCE à majorité communiste en pleine crise des gilet jaunes, n'a toutefois quasi aucune chance d'être adopté.

«On n'a pas attendu» l'ONU «pour faire la lumière» sur les faits de violence qui ont émaillé les défilés des gilets jaunes, a déclaré mercredi soir sur BFMTV le Premier ministre, après la demande des Nations Unies à la France d'une «enquête approfondie». «En France, on a un Etat de droit», a ajouté Edouard Philippe, estimant qu'«il faudra expliquer à Madame le Haut-Commissaire l'ensemble des faits d'extrême violence» notamment contre «les forces de l'ordre» ou les «biens publics».

Le porte-parole du gouvernement a estimé mercredi qu'il fallait «s'étonner» de voir la France citée «sur une liste entre le Vénézuela et Haïti» par l'Onu qui a réclamé une enquête sur les «cas rapportés d'usage excessifs de la force» lors de manifestations des gilets jaunes.

Les sénateurs ont adopté en commission mercredi, en deuxième lecture, la proposition de loi dite «anticasseurs», sans modifier le texte transmis par l'Assemblée nationale, ce qui ouvre la voie à une adoption définitive la semaine prochaine, en séance publique. Le texte sera examiné mardi dans l'hémicycle. Si le Sénat, à majorité de droite, le vote ainsi conforme, il sera définitivement adopté.

Six hommes, soupçonnés d'avoir agressé un agent de sécurité employé par la chaîne LCI pour protéger des journalistes couvrant une manifestation des gilets jaunes à Rouen le 12 janvier, ont été placés en garde à vue. Ces six personnes sont âgées de 20 à 60 ans, a précisé une source policière à l'AFP.

La Haut-Commissaire aux droits de l'homme de l'ONU a réclamé à la France une «enquête approfondie« sur les violences policières qui se seraient produites pendant les manifestations des gilets jaunes depuis la mi-novembre. «Nous encourageons le gouvernement (français) à poursuivre le dialogue et demandons urgemment une enquête approfondie sur tous les cas rapportés d'usage excessif de la force», a déclaré Michelle Bachelet dans un discours prononcé devant le Conseil des droits de l'homme à Genève.

Mardi 5 mars

Les sénateurs devraient adopter «conforme» mercredi en commission, en deuxième lecture, le texte «anti-casseurs» issu de l'Assemblée nationale, a indiqué mardi Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat et auteur de la proposition de loi initiale. Le texte sera examiné le 12 mars en séance publique au Sénat, en deuxième lecture.

Interpellé par le député LFI Loïc Prud'homme qui affirme avoir été «matraqué» lors d'une manifestation de gilets jaunes à Bordeaux, le ministre de l'Intérieur a rétorqué mardi qu'un député n'avait pas sa «place» dans un lieu «interdit» à la manifestation.

Loïc Prud'homme, qui dit avoir été blessé par la police, a pris à partie Christophe Castaner lors des Questions au gouvernement (QAG). «Vous utilisez la police et la justice pour réprimer toute contestation sociale. (...) Dois-je maintenant me cacher pour éviter la répression politique et l'arbitraire ?» Samedi, l'élu avait posté un message accompagné d'une vidéo sur les réseaux sociaux montrant son oreille gauche, sur laquelle on distinguait une tache de sang.

«La blessure que vous avez pu montrer sur les réseaux sociaux appelle votre émotion, mon émotion aussi», a répondu M. Castaner. Le ministre a annoncé qu'«une plainte» avait été déposée, «cela permettra à celles et ceux qui seraient mis en cause de pouvoir produire l'ensemble des images qu'ils ont à leur disposition et de voir aussi une réalité un peu différente de celle que vous évoquez». «Par deux fois vous êtes revenu vers les forces de sécurité (...) et vous avez eu l'occasion à un moment, je le sais, d'exhiber votre carte de député. D'ailleurs celle-ci n'a pas été reconnue et vous devez vous en souvenir puisqu'un policier vous a répondu "moi aussi je suis flic" et sur ces bases, il y a eu une confrontation physique, ce que je regrette».

L'Assemblée nationale organisera plusieurs débats à l'issue du grand débat, du 1er au 3 avril, le Sénat devant aussi débattre le 3, alors que le Premier ministre a averti d'un «risque» immédiat de déception des Français à la sortie.

La prime d'activité, dont les conditions d'accès ont été élargies pour répondre à la colère des gilets jaunes, bénéficie désormais à 1,1 million d'allocataires supplémentaires par rapport à l'an dernier, indique le gouvernement.