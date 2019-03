L'aéroport d'Orly rebaptisé en hommage à Johnny Hallyday ?

Les fans de Johnny Hallyday rêvent d'un nouvel hommage pour le chanteur, mort en décembre 2017. Certains d'entre eux proposent notamment de rebaptiser l'aéroport de Paris-Orly.

Cette proposition a été faite dans le cadre du Grand débat national, rapporte ce jeudi Le Figaro. Le magazine Beaux Arts et la Fondation du Patrimoine ont lancé un débat sur la culture sur le site granddebatculture.fr.

«Parti trop tôt, il y a plus d’un an, il est temps de rendre hommage à Johnny Hallyday à la hauteur de l’affection que lui portent les Français», a écrit l'auteur de cette contribution ajoutée au volet «patrimoine». «L’hommage populaire du 9 décembre 2017 a rassemblé près d’un million de personnes de tous âges et toutes origines, en faisant sans doute le plus beau moment de communion des Français depuis des décennies.»

«Jamais un homme de culture, depuis le 19è siècle et Victor Hugo, n’avait su nouer une telle relation avec le peuple français, nourrie de plus de cinquante ans de créations et de partage avec notre population», peut-on lire dans la contribution.

«Quel endroit mieux qu’un aéroport national comme Orly pour rappeler aux Français leur amour pour Johnny ?, ajoute l'auteur. Qui mieux que Johnny pour inspirer la joie de voyager, de retrouver sa famille et ses amis ?»

«Totalement inapproprié»

Et de conclure : «Avec Roissy-Charles de Gaulle (CDG), la France rendait hommage à celui qui avait su rassembler politiquement les Français. Avec Orly-Johnny Hallyday (OJH), la France rendra hommage à celui qui continue à les rassembler dans l'amour de la musique et du rock'n roll.»

L'accueil pour cette proposition est toutefois partagé. Elle recueillait, jeudi après-midi, 23 voix pour et 26 voix contre. «Johnny est une grande figure du rock français connu à l'international, il mérite amplement de voir son nom porté par un aéroport», acquiesce un internaute. Mais pour une autre, c'est «totalement inapproprié, on peut citer des centaines de personnalités au moins aussi méritantes que ce chanteur pour obtenir un tel hommage».

Les résultats de cette consultation sur la culture feront l'objet d'un rapport, qui contiendra les dix propositions les plus débattues et soutenues, remis, le 15 avril prochain, au ministre de la Culture Franck Riester. Une liste des propositions les plus innovantes figurera également dans le rapport.