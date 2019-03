Des passagers d'un Marseille-Paris passent la nuit dans le TGV coincé à Lyon

Un TGV, parti à 20h01 de Marseille et devant arriver à Paris à 23h26, a accusé un retard de sept heures suite à un problème technique. Les passagers ont donc passé la nuit à Lyon.

Plusieurs centaines de passagers ont été contraints de passer la nuit dans le train, en gare de Lyon-Perrache, sans chauffage ni lumière et peu de personnel.

Attachés l’un à l’autre, les deux TGV sont partis de Marseille à 20h01 et devaient rejoindre Paris à 23h26. Après un premier arrêt à Valence de quarante minutes, le train est reparti à vitesse réduite et arrivé à Lyon à 23h00.

Selon un des passagers, qui s’est confié à nos confrères de 20Minutes, la SNCF a évoqué des «bruits suspects et des mesures de sécurité» pour justifier l'arrêt à Lyon et le changement de train.

Des kits de nuit a disposition

Les passagers épuisés et en colère ont dû quitter leur TGV pour monter dans un autre train sur le même quai. «Il y avait des kits de nuit laissés au pied de la porte et des cartons de paniers repas dans l’emplacement pour bagages. On a dû se charger de faire la distribution», a expliqué Maël, un des passagers qui a exprimé son exaspération sur Twitter.

800 personnes bloqués en Gare de Lyon. 15 000 personnes sur mon instagram dont 6/7000 qui verrons à quel point vous êtes lamentables SNCF. Nous n’avons pas à boire, pas à manger. Le Wagon Bar est fermé. EXPLIQUEZ VOUS @sncf #sncf pic.twitter.com/RVIOi3bSS5 — Maël Naït-chalal (@Naitchalal) 7 mars 2019

L’un des passagers a rapporté que le nombre de passagers (800 répartis dans deux trains à double étage) était trop important pour un hébergement à l’hôtel, étant donné l’heure tardive.

«Il y a beaucoup d’enfants surtout et de femmes enceintes. Certaines ont réussi à partir en prenant un hôtel à leur frais. Pour leur expliquer la situation, une maman a dit à ses deux enfants qu’ils allaient faire une 'soirée pyjama'», a rapporté le passager Maël, qui ne s’attend pas à être remboursé.