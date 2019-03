Deux corps ont été retrouvés dans le lac du parc Montsouris, dans le XIVe arrondissement de Paris, vendredi 8 mars. C'est un promeneur qui a donné l'alerte.

D'après le Parisien, il s'agirait de deux femmes, des soeurs jumelles.

Et les premiers éléments de l'enquête s'orientent vers un suicide. Une lettre a été retrouvée sur un banc non loin du lac et un foulard couvrait leur tête.

Le parc a été fermé une partie de la matinée.