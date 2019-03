Paris : une énième concertation publique en vue de la rénovation de la Gare du Nord va être lancée

Le projet à détailler. A quelques mois du début des travaux de la rénovation de la gare du Nord, la première réunion lancée dans le cadre de la concertation publique doit avoir lieu ce mardi 12 mars, à la mairie du 10e.

L’occasion de présenter à tous les intéressés et à ses détracteurs ce projet pharaonique, dont l'ambition est de tripler la taille de la gare la plus fréquentée d’Europe, d’ici aux Jeux olympiques qui se tiendront à Paris, à l'été 2024, et d'offrir aux riverains un moyen de faire des propositions d'aménagement.

A la tête de cette concertation publique, qui se tient jusqu’au 28 avril, le consortium Semop (une société détenue par le groupe Ceetrus et la SNCF) a désormais la lourde tâche de convaincre du bien-fondé de l’opération, et ce, alors même que le permis de construire a déjà été reporté de deux mois.

De nombreuses oppositions au projet se font en effet entendre, tant ce dernier est colossal. En guise d’opération séduction, un site internet dédié a d’ailleurs été créé, et une «maison du projet» ouvrira le 4 avril.