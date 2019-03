Gilets jaunes, en direct : plus de 100 millions de vues pour les infox liées au mouvement

La loi anticasseurs a été votée mardi soir au Sénat. Quatre conférences nationales thématiques sont organisées cette semaine, réunissant élus, syndicats et associations. Lancé suite à la mobilisation des gilets jaunes, le grand débat national se termine ce vendredi.

Les fausses informations circulant via Facebook au sein du mouvement des gilets jaunes ont été vues plus de 100 millions de fois, selon une étude publiée mercredi par l'ONG Avaaz. L'ONG a étudié le nombre de vues et de partages des 100 fausses nouvelles ou infox les plus virales qui ont été publiées sur des groupes et comptes Facebook liés aux gilets jaunes, du 1er novembre au 6 mars.

MARDI 12 MARS

Le Parlement a adopté définitivement mardi soir, par un ultime vote du Sénat, la proposition de loi LR dite anticasseurs, reprise à son compte par le gouvernement dans le contexte des manifestations de «gilets jaunes». Interdictions préventives de manifester, fouilles, délit de dissimulation du visage : le texte, vu comme «liberticide» par la gauche et certains élus LREM, fera l'objet d'une saisine du Conseil constitutionnel par des parlementaires, mais aussi par Emmanuel Macron.

Interdictions préventives de manifester, fouilles, délit de dissimulation du visage : contre toute attente, les sénateurs à majorité de droite devraient approuver le même texte que celui voté par les députés début février, ce qui vaut adoption définitive.

Pour rappel, la proposition de loi dite «anticasseurs» devrait être adoptée définitivement par le Parlement après un ultime vote du Sénat probablement ce mardi.

Hervé Juvin, candidat sur la liste du Rassemblement national pour les élections européennes, a estimé mardi avoir «des convergences» avec le député de la France insoumise François Ruffin au point d'imaginer «un nouvel avenir à un parti national et populaire». «Il est clair que sur beaucoup de positions, les convergences avec les positions que je défends ne manquent pas et peut-être que cela dessine un nouvel avenir à un parti national et populaire qui sera très loin des clivages gauche droite», a déclaré Hervé Juvin, qui figure en cinquième position de la liste du RN pour le scrutin du 26 mai, sur France Culture.

Le Défenseur des droits Jacques Toubon estime dans un entretien à l'AFP que ses avertissements sur le recul des services publics, la hausse des inégalités et le maintien de l'ordre se traduisent aujourd'hui dans la crise des gilets jaunes. La réalité que le Défenseur raconte depuis des années dans ses rapports n'a pas commencé le 17 novembre. Mais les constatations que je fais à travers les 90.000 réclamations que nous recevons chaque année reflètent un sentiment d'injustice et d'inégalité qui est celui qui ressort du mouvement des gilets jaunes. Nous ne sommes pas à la remorque du mouvement social actuel, nous avons été prémonitoires, y compris par rapport à la situation du maintien de l'ordre qui est effectivement préoccupante aujourd'hui et sur laquelle nous avons remis un rapport en janvier 2018.

MARDI 12 MARS

Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, a considéré lundi qu'«à la suite du grand débat, il faudra proposer un cadre de débat et de participation permanent».

«Sans doute qu'à la sortie du grand débat, il faudra proposer un cadre de débat et de participation permanent pour la suite des opérations», a fait valoir le benjamin du gouvernement lors de l'émission Audition publique sur LCP et Public Sénat, en partenariat avec l'AFP et Le Figaro.

Yves Veyrier, le secrétaire général de Force ouvrière, a jugé lundi que la journée d'action et de grèves du 19 mars à laquelle appelle sa confédération avec la CGT est «bien partie».

«Nous avons de très bons échos de la mobilisation», a-t-il dit devant la presse. «Les retours nous montrent que l'on devrait organiser des manifestations dans tous les départements».

FO, la CGT, Solidaires et les organisations de jeunesse Unef (étudiants) et UNL (lycéens) ont appelé à cette journée d'action et de grèves afin d'«amplifier le mouvement social».

Auparavant, le 5 février, à l'appel notamment de la CGT, mais aussi pour la première fois avec la participation de "gilets jaunes" qui, jusqu'à présent, avaient regardé les syndicats avec méfiance, près de 300.000 personnes avaient manifesté dans 200 villes selon les organisateurs, 137.200 d'après le ministère de l'Intérieur. La confédération d'Yves Veyrier n'avait pas appelé à manifester ce jour-là.

«Le terrain européen n’est pas, me semble-t-il, le plus approprié à leur cause. Je ne pense donc pas qu’une liste gilets jaunes fera une poussée spectaculaire», prédit Pierre Moscovici, commissaire européen aux Affaires économiques.

Selon RTL, Ingrid Levavasseur, l'une des figures du mouvement des gilets jaunes, aurait finalement renoncé à constituer une liste en vue des élections européennes.

DIMANCHE 10 MARS

Des ophtalmologistes ont écrit une lettre à Emmanuel Macron afin d'alerter sur les lourdes conséquences de l'utilisation controversée des LBD.

SAMEDI 9 MARS

D'après le ministère de l'Intérieur, 28.600 manifestants étaient rassemblés en France. Il s'agirait donc de la plus faible mobilisation depuis le début du mouvement.

Après quelques heurts entre les forces de l'ordre et certains manifestants, l'ambiance est redevenue festive sur les Champs-Élysées.

Si la plupart des rassemblements se déroulent pour le moment dans le calme, quelques heurts ont eu lieu à Quimper où environ 800 manifestants se sont rassemblés, rapporte l'AFP.

Le ministère de l'Intérieur a communiqué sur le nombre de manifestants à 14h. Il serait de 7.000 personnes dans toute la France dont 2.800 à Paris.

Des chiffres en hausse par rapport à la semaine précédente où, à la même heure, l'Intérieur avait annoncé 5.600 personnes dans tout le pays dont 1.320 dans la capitale.

D'après la Préfecture de police, sept personnes ont été interpellées à Paris, en marge des manifestations des gilets jaunes. En parallèle, plusieurs mouvements de foule ont eu lieu autour des Champs Élysées. Des manifestants auraient essayé de s'infiltrer dans les petites rues adjacentes, et ont été repoussés par les forces de l'ordre.

D'après les journalistes présents sur place, le cortège des gilets jaunes continue de respecter le tracé déposé en préfecture, dans le calme.

Quelques dizaines de gilets jaunes se sont donnés rendez-vous à l'aéroport de Roissy, en Île-de-France samedi, pour un Flash mob.

Les femmes ouvrent le cortège à Paris, qui a quitté l'Arc de Triomphe aux alentours de 11h30, pour descendre les Champs Élysées. Aux côtés des gilets jaunes, des gilets roses, les assistantes maternelles qui disent non à la réforme de l'assurance chômage, qui va les concerner.

Eric Drouet et Priscillia Ludosky, invite les manifestants à s'installer sur le Champ de Mars, au pied de la tour Eiffel, pour un sit-in censé durer tout le week-end.

Vendredi 8 mars

Le député LFI François Ruffin appelle ce vendredi les «gilets jaunes» à «sortir» partout en France le 16 mars, pour l'acte 17 de leurs manifestations hebdomadaires, qui verra converger mobilisations sociales et climatiques. «Le 16 mars il faut sortir (...) Sortez, sortez, sortez le 16 mars», intime le député dans une vidéo mise en ligne vendredi sur Twitter. Ce dernier a également annoncé qu'il se rendra à la manifestation parisienne et à Dions (Gard), «le gros point de rassemblement du sud de la France».

Christophe Castaner s'est demandé vendredi à Marseille «quelle trace» voulaient laisser les «gilets jaunes», «celle de la revendication ou celle de la violence ?», à la veille de nouvelles manifestations. «Les violences sont devenues systématiques pour un petit nombre», a déploré le ministre de l'Intérieur, venu célébrer les 80 ans du bataillon de marins-pompiers de Marseille. M. Castaner a qualifié le mouvement des «gilets jaunes» de «mouvement social inédit». «Donc, quelle trace ils veulent laisser ? celle de la revendication ou celle de la violence ?», a-t-il demandé.

Jeudi 7 mars

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre Laurent Nunez a annoncé au Sénat que plus de 13.000 tirs de lanceurs de balles de défense (LBD) ont été enregistrés depuis le début du mouvement des «gilets jaunes» en novembre. Il a ajouté que 83 enquêtes concernant des tirs de cette arme controversée sont en cours.

Laurent Nunez s'exprimait devant les sénateurs à l'occasion de l'examen d'une proposition de loi du groupe CRCE (à majorité communiste) demandant l'interdiction de l'usage des LBD dans les manifestations. Elle a été rejetée par le Sénat à majorité de droite.

«Au total depuis le début du mouvement dit "les gilets jaunes", on compte environ 2.200 blessés parmi les manifestants, et 83 enquêtes en cours à l'IGPN et à l'IGGN impliquant des faits concernant des tirs de LBD», a déclaré le secrétaire d'État à l'Intérieur.

«Il y a eu 13.095 tirs de LBD depuis le début du mouvement», a-t-il ajouté.

Emmanuel Macron a appelé à «aller plus fort, plus vite et plus loin» dans la transition écologique, en échangeant avec 400 personnes dans les Alpes de Haute-Provence sur l'environnement, un thème jusqu'à présent peu abordé dans le grand débat. «Je comprends l'impatience de la jeunesse», a déclaré le chef de l'Etat en répondant à des collégiens qui lui ont exprimé leur inquiétude sur un ton direct dans la salle des fêtes de Gréoux-les-Bains.

Emmanuel Macron échange avec 400 citoyens à Gréoux-les-Bains (Alpes de Haute-Provence) sur le thème de l'écologie. Il s'agit du 10e grand débat pour le chef de l'Etat.

Faut-il interdire l'utilisation des lanceurs de balles de défense par les forces de l'ordre ? Le Sénat débat ce jeudi d'une proposition de loi en ce sens alors que la polémique ne cesse d'enfler et que Paris est critiqué jusqu'au sein de l'ONU. Le texte, qui émane du groupe CRCE à majorité communiste en pleine crise des gilet jaunes, n'a toutefois quasi aucune chance d'être adopté.

Mercredi 6 novembre

«On n'a pas attendu» l'ONU «pour faire la lumière» sur les faits de violence qui ont émaillé les défilés des gilets jaunes, a déclaré mercredi soir sur BFMTV le Premier ministre, après la demande des Nations Unies à la France d'une «enquête approfondie». «En France, on a un Etat de droit», a ajouté Edouard Philippe, estimant qu'«il faudra expliquer à Madame le Haut-Commissaire l'ensemble des faits d'extrême violence» notamment contre «les forces de l'ordre» ou les «biens publics».

Le porte-parole du gouvernement a estimé mercredi qu'il fallait «s'étonner» de voir la France citée «sur une liste entre le Vénézuela et Haïti» par l'Onu qui a réclamé une enquête sur les «cas rapportés d'usage excessifs de la force» lors de manifestations des gilets jaunes.

13H37

Les sénateurs ont adopté en commission mercredi, en deuxième lecture, la proposition de loi dite «anticasseurs», sans modifier le texte transmis par l'Assemblée nationale, ce qui ouvre la voie à une adoption définitive la semaine prochaine, en séance publique. Le texte sera examiné mardi dans l'hémicycle. Si le Sénat, à majorité de droite, le vote ainsi conforme, il sera définitivement adopté.

Six hommes, soupçonnés d'avoir agressé un agent de sécurité employé par la chaîne LCI pour protéger des journalistes couvrant une manifestation des gilets jaunes à Rouen le 12 janvier, ont été placés en garde à vue. Ces six personnes sont âgées de 20 à 60 ans, a précisé une source policière à l'AFP.

La Haut-Commissaire aux droits de l'homme de l'ONU a réclamé à la France une «enquête approfondie« sur les violences policières qui se seraient produites pendant les manifestations des gilets jaunes depuis la mi-novembre. «Nous encourageons le gouvernement (français) à poursuivre le dialogue et demandons urgemment une enquête approfondie sur tous les cas rapportés d'usage excessif de la force», a déclaré Michelle Bachelet dans un discours prononcé devant le Conseil des droits de l'homme à Genève.

Mardi 5 mars

Les sénateurs devraient adopter «conforme» mercredi en commission, en deuxième lecture, le texte «anti-casseurs» issu de l'Assemblée nationale, a indiqué mardi Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat et auteur de la proposition de loi initiale. Le texte sera examiné le 12 mars en séance publique au Sénat, en deuxième lecture.

Interpellé par le député LFI Loïc Prud'homme qui affirme avoir été «matraqué» lors d'une manifestation de gilets jaunes à Bordeaux, le ministre de l'Intérieur a rétorqué mardi qu'un député n'avait pas sa «place» dans un lieu «interdit» à la manifestation.

Loïc Prud'homme, qui dit avoir été blessé par la police, a pris à partie Christophe Castaner lors des Questions au gouvernement (QAG). «Vous utilisez la police et la justice pour réprimer toute contestation sociale. (...) Dois-je maintenant me cacher pour éviter la répression politique et l'arbitraire ?» Samedi, l'élu avait posté un message accompagné d'une vidéo sur les réseaux sociaux montrant son oreille gauche, sur laquelle on distinguait une tache de sang.

«La blessure que vous avez pu montrer sur les réseaux sociaux appelle votre émotion, mon émotion aussi», a répondu M. Castaner. Le ministre a annoncé qu'«une plainte» avait été déposée, «cela permettra à celles et ceux qui seraient mis en cause de pouvoir produire l'ensemble des images qu'ils ont à leur disposition et de voir aussi une réalité un peu différente de celle que vous évoquez». «Par deux fois vous êtes revenu vers les forces de sécurité (...) et vous avez eu l'occasion à un moment, je le sais, d'exhiber votre carte de député. D'ailleurs celle-ci n'a pas été reconnue et vous devez vous en souvenir puisqu'un policier vous a répondu "moi aussi je suis flic" et sur ces bases, il y a eu une confrontation physique, ce que je regrette».

L'Assemblée nationale organisera plusieurs débats à l'issue du grand débat, du 1er au 3 avril, le Sénat devant aussi débattre le 3, alors que le Premier ministre a averti d'un «risque» immédiat de déception des Français à la sortie.

La prime d'activité, dont les conditions d'accès ont été élargies pour répondre à la colère des gilets jaunes, bénéficie désormais à 1,1 million d'allocataires supplémentaires par rapport à l'an dernier, indique le gouvernement.