IDF : la région vise les 2 millions de déplacements à vélo par jour d'ici à 2021

Près de deux ans après avoir lancé son Plan Vélo régional, l'Ile-de-France a présenté un premier bilan ce mercredi 13 mars, et vise les deux millions de déplacements quotidiens à bicyclette, d'ici à 2021.

Valérie Pécresse, la présidente de l'Ile-de-France, a ainsi annoncé hier que la région allait investir 100 millions d'euros au total, jusqu'en 2021, afin d'atteindre les deux millions de déplacements à vélo par jour. Soit un ambitieux triplement de la pratique du cyclisme par rapport à celle observée en 2010.

Pour ce faire, la région met tout en oeuvre afin de faciliter la vie des cyclistes, en créant de nouvelles pistes cyclables, en améliorant l'intermodalité pour ceux qui utiliseraient plusieurs moyens de transport, en développant les parkings vélo dans les grandes gares de la région ou encore en rendant les vélos plus accessibles aux scolaires et aux étudiants.

Concrètement, 591 km de nouveaux aménagements sont ainsi prévus, dont 178 km de pistes cyclables et 413 km de zones dites «partagées». Ces dernières sont notamment mises en place, via la généralisation des zones 30 dans les centre-villes.

Les Franciliens aiment le !





Pour favoriser l'utilisation du vélo et l'accès aux #TransportsIDF, nous déployons des consignes #Véligo dans les gares d'@iledefrance. + de 9000 places disponibles en 2019 ! Découvrez comment ça fonctionne #DirectIDF #TransportsIDF pic.twitter.com/DUR9UXe4MJ — IDF Mobilités (@IDFmobilites) 13 mars 2019

De plus, et c'est de loin la grande demande des cyclistes franciliens, des parkings à vélo ont été construits en masse, plus particulièrement aux abords des grandes gares de la région. Au total, 17.000 places de parking réservées aux vélos ont déjà été créées et 10.000 supplémentaires verront le jour, d’ici à trois ans, dans la région.

Enfin, dès septembre, les Franciliens pourront emprunter l’un des 10.000 vélos à assistance électrique mis à disposition par la région. Appelé «Véligo», ce service sera alors le plus grand marché mondial de location longue durée de deux-roues de ce type.