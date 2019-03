Morbihan : des poules tuent un renard

Des poules ont tué à coups de bec un renard qui s'était immiscé à l'intérieur du poulailler dans lequel elles vivent. Relatée par Ouest-France, l'attaque est survenue dans la nuit du mercredi 6 au jeudi 7 mars dans la ferme du lycée du Gros-Chêne à Pontivy (Morbihan).

Selon les témoignages recueillis par le quotidien régional, l'âge du renard est estimé à entre 5 et 6 mois. Il aurait été encerclé dans un coin par des dizaines de poules de l'élevage qui en contient au total 6.000. «Les poules sont là depuis juillet, donc depuis plus de sept mois et ont sans doute appris à se défendre», indique à Ouest-France le chef d'exploitation.

Ce n'est pas la première fois que ces poules font face à la présence d'autres animaux sur leur lieu de vie. Des dépouilles de pigeons ont déjà été retrouvées au sein du poulailler. Là encore, les oiseaux avaient été dévorés par les gallinacés particulièrement voraces.