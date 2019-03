IDF : des mesures en faveur de la propreté sur le réseau SNCF Transilien

Dans le cadre d’une visite de terrain, Valérie ­­Pécresse, la présidente de la région, a détaillé ce jeudi 14 mars les principales actions mises en place par IDF Mobilités en faveur de la propreté du réseau SNCF Transilien.

Le budget a récemment été augmenté et atteint désormais 71,5 millions d’euros en 2019, permettant d’affecter 3.850 agents à cette tâche au quotidien. De jour comme de nuit, ces derniers sont attachés à la maintenance et au nettoyage des 700 Transilien, mais également des 394 gares franciliennes.

Au total, 36 tonnes de déchets y sont ramassées tous les jours (soit 10 500 sacs-poubelles), en plus des 2,5 tonnes laissées à même le sol. Et depuis peu, des agents interviennent même directement dans les trains en circulation, en dehors des heures de pointe. Sachant que tous les quinze jours, chaque rame est nettoyée en profondeur au technicentre.

[ Propreté ] Avec 3,2 millions de voyageurs par jour, la propreté est un défi majeur pour #Transilien et @IDFmobilites. De jour comme de nuit, 3850 personnes s’activent à la maintenance et au nettoyage pour le confort des voyageurs dans les 394 gares et les 700 trains Transilien. pic.twitter.com/IM4yrc5sCc

