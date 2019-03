Naufrage du «Grande America», en direct : la Gironde et la Charente-Maritime en pré-alerte

Après le naufrage mardi 12 mars du navire italien «Grande America» victime d'un important incendie, une nappe d'hydrocarbures a été détectée par les autorités maritimes mercredi. Le scénario d'un important épisode de pollution est redouté. Ses premiers effets devraient être visibles dimanche ou lundi sur les côtes françaises.

> Une zone comprise au minimum entre la Charente-Martime et la Gironde risque d'être impactée

> Le «Grande America» transportait 365 conteneurs dont 45 contenant des matières dangereuses et plus de 2.200 véhicules

> 2.200 tonnes de fioul lourd étaient dans les soutes du navire lors de son naufrage

11h11

Les départements de Gironde et de Charente-Maritime ont placés leurs services en «phase de pré-alerte», pour anticiper la possible pollution des côtes

09h31

La nappe d'hydrocarbures faisant suite au naufrage du «Grande America» au large de La Rochelle, pourrait «toucher le littoral français vers dimanche soir ou lundi» a indiqué jeud sur France Info François de Rugy, ministre de la Transition écologique.

MERCREDI 13 MARS

21H44

«Au cours du vol réalisé cet après-midi au-dessus de la zone de naufrage du Grande America par l’avion de patrouille maritime Atlantique 2 de la Marine nationale, une nappe d'hydrocarbures d'une dizaine de kilomètres de long a été localisée», indique la préfecture maritime.

12h50

Des experts de lutte antipollution et de lutte contre les risques technologiques été envoyés sur place, alors que l'on a appris ce mercredi que 45 conteneurs répertoriés comme contenant des matières dangereuses se trouvaient à bord. Par ailleurs, un avion de surveillance maritime Falcon 50 de la Marine nationale, le remorqueur Abeille Bourbon et la «Frégate Aquitaine de la Marine nationale avec hélicoptère et navire de soutien Sapeur pour assurer la sécurité de la zone», ont pu être déployés. Deux remorqueurs, affrétés par la société Ardent, mandatée par l'armateur du navire, Grimaldi Group, sont sur place.

LE RECIT DU NAUFRAGE

«Le bateau a coulé par 4.600 m de fond», avait indiqué une porte-parole de la préfecture maritime. Les 27 passagers à bord de ce navire de 214 mètres, en provenance de Hambourg (Allemagne) et qui devait se rendre à Casablanca (Maroc), avaient été évacués dans la nuit de dimanche à lundi, sains et saufs. Il s'agit d'un navire hybride entre un roulier et un porte-conteneurs.

Sur Twitter, la préfecture maritime avait indiqué que le navire «subissait un incendie depuis le 10 mars en soirée, dont la violence s'est amplifiée durant les vingt-quatre dernières heures. Le navire présentait sur son côté droit une forte inclinaison qui s'est aggravée au fil du temps».