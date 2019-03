Ils nettoient les bas-côtés de la route et tombent sur un cadavre humain

Des habitants de Helfaut (Pas-de-Calais) participaient à l'opération Villages propres, quand ils ont dû stopper les opérations de nettoyage après la découverte d'un squelette humain.

Selon les premiers éléments rapportés par le quotidien régional La Voix du Nord, les ossements dateraient des années 1990.

La macabre découverte a été faite samedi 16 mars dans la matinée. C'est une enfant de 13 ans pensant ramasser une couverture dans un bas-côté de la route qui a mis au jour les ossements. La maman a aussitôt alerté le premier adjoint du village qui a alerté la gendarmerie. «Sur le coup, on s'est dit que ça pouvait être un chien. Et puis, on s'est rendu compte que la couverture était plutôt une robe de chambre. Et il y avait un pyjama aussi», a raconté l'élu au quotidien.

D'après les premières constatations de la gendarmerie, le squelette semble entier. Le corps sera transporté à la morgue du centre hospitalier d'Helfaut puis pour des examens complémentaires à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, à Rosny-sous-Bois.