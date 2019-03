Ingrid Levavasseur ne manifestera plus avec les gilets jaunes

Ingrid Levavasseur, initiatrice d'une liste «gilets jaunes» pour les élections européennes avant de renoncer, a annoncé lundi qu'elle ne participerait plus aux manifestations des «gilets jaunes», dénonçant «l'extrême violence» qui les a émaillées.

«Ingrid Levavasseur n'ira plus manifester avec les gilets jaunes», selon un communiqué, confirmant qu'elle a bien défilé samedi à Paris à la Marche pour le climat, mais qu'elle n'était pas sur les Champs-Elysées où manifestaient les «gilets jaunes» et où la violence a de nouveau explosé.

Mme Levavasseur, qui avait déjà condamné la violence qui entoure le mouvement, a de nouveau dénoncé «sans réserve les injures sexistes et racistes et l'extrême violence qui émaillent les derniers 'actes'». Elle-même avait été bousculée et visée par des insultes lors de manifestations.

Vendredi, l'aide-soignante de 31 ans avait confié à l'AFP se préparer désormais pour les municipales de 2020, voyant une «page qui se tourne» dans le mouvement social.

Selon le communiqué, elle compte «structurer son mouvement autour de deux axes: l'action sociale et le combat politique». «Deux structures seront mises en place dans les prochains jours pour porter ces ambitions, tant dans le champ politique que dans l'univers social, pour une France plus solidaire au sein d'une Europe résolument au service de ses citoyens et de leur environnement», est-il écrit, sans autre précision.