Journée d'action nationale : entre 131.000 et 350.000 manifestants dans tout le pays

La journée d'action organisée à l'appel notamment de la CGT et FO pour réclamer davantage de pouvoir d'achat et défendre les services publics, a réuni entre 131.000 personnes, selon le ministère de l'Intérieur, et 350.000 personnes, selon la CGT, dans l'ensemble du pays.

A Paris, 17.500 manifestants ont défilé entre le boulevard Saint-Michel et le Champ-de-Mars, selon un comptage du cabinet Occurrence pour les médias.

«Fin du mois, fin du monde même combat», «Il y a du grain à moudre», pouvait-on lire sur les banderoles CGT/FO. «La mobilisation continue mais ça forme un tout avec ce qui se passe les samedis. Le grand débat semble-t-il est terminé maintenant, il faut des réponses en matière de salaire, de retraite, de justice fiscale, de services publics», a déclaré dans le carré de tête du défilé parisien le numéro un de la CGT Philippe Martinez.

«On ne s'adresse pas seulement au gouvernement, on s'adresse également au patronat. Il faut ouvrir de vraies négociations sur le pouvoir d'achat (...) On est à la fin du grand débat, il me semble important de montrer que les salariés sont déterminés», a renchéri son homologue de FO Yves Veyrier.

Lors de la dernière journée d'action le 5 février, le ministère de l'Intérieur avait recensé 137.000 manifestants, dont 18.000 à Paris, et la CGT près de 300.000.