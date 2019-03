Paris : LREM convoque ses candidats en vue des municipales 2020

Comment les départager ? C’est la difficile tâche qui attend le président et les membres de son parti, qui reçoivent ce jeudi 21 mars les six candidats à l’investiture LREM pour les élections municipales de 2020 à Paris, qu’ils soient officiellement déclarés ou non.

L’occasion pour Julien Bargeton, Benjamin Griveaux, Anne Lebreton, Mounir Mahjoubi, Hugues Renson et Cédric Villani de faire part de leur souhait quant aux conditions de cette investiture et de commencer à réfléchir ensemble à cette campagne qui s’annonce éreintante.

Si l’organisation d’une primaire semble déjà «exclue», tant elle est contraire «à l’ADN du parti», selon le porte-parole gouvernement, Benjamin Griveaux, une commission d’investiture pourrait être imaginée, à l’image de celle mise en place lors des dernières élections sénatoriales.

«C’est une procédure respectueuse, qui évite un deuxième tour et un classement propice aux alliances et aux déchirements», a ainsi fait valoir Julien Bargeton, sénateur LREM de Paris. Pour lui, il faudra surtout «que chacun s’engage à soutenir le candidat désigné».

Et le temps presse pour le parti, qui va devoir très rapidement mener une féroce bataille de terrain s’il souhaite décrocher la mairie la plus convoitée de France.