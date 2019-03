La SNCF revoit ses offres. La compagnie ferroviaire a annoncé une refonte de sa gamme tarifaire à compter du 9 mai prochain. Au programme notamment, la réduction parfois significative des prix de ses abonnements actuels.

Toutes les cartes de réduction à 49 euros

«Des cartes moins chères, qui donnent plus de réductions, et donc qui sont plus avantageuses». C'est par ses mots que la directrice générale de Voyages SNCF, Rachel Picard, a présenté ses nouvelles offres d'abonnements pour les usagers réguliers du train. «Elles se remboursent quasiment au premier achat».

En effet, toutes les cartes de réduction seront commercialisées au même prix de 49 euros pour un an de validité.

La réduction qui s'appliquera sera la même d'une formule d'abonnement à l'autre : 30% pour les adultes (contre de 25 à 30% aujourd'hui) et 60% pour les enfants ( de 4 à 11 ans) dans le carte de la carte Avantage Famille, pour tous les billets. Nouveauté donc, ces réductions s'appliqueront y compris sur les trajets à petits prix, soit les nouveaux billets dits «Prem's».

Les nouvelles offres d'abonnement dans le détail

Dans le détail, la carte Jeune SNCF (actuellement vendue 50 euros) va se transformer en carte Avantage Jeune pour les 12-27 ans. La carte Avantage Senior va remplacer la carte Senior+ (vendue à 60 euros aujourd'hui) pour les plus de 60 ans. Et la carte Avantage Week-end se subtituera à l'actuelle carte week-end (commercialisée au prix de 75 euros).

Enfin, la carte Avantage Famille remplacera la carte Enfant+ (aujourd'hui au prix de 75 euros). Elle permet à un adulte et un éventuel accompagnant d'emmener jusqu'à trois enfants. La carte Avantage Week-end et la carte Avantage Famille ne seront valables que sur un aller-retour incluant un jour de week-end, a précisé la SNCF.

Tous les trains échangeables ou remboursables

Tous les billets seront désormais échangeables ou remboursables, gratuitement jusqu'à trente jours avant le départ, pour 5 euros jusqu'à trois jours et pour 15 euros jusqu'au départ du train.

3 tarifs différents par trajet

Trois nouvelles catégories tarifaires remplaceront les anciens billets «Prem’s», «Loisir» et «Pro» pour les TGV (hors Ouigo et Intercités). Les trois nouveaux tarifs seront les billets de première (classe, ndlr), seconde, et business première.

En revanche, le terme «Prem’s» restera utilisé pour les tarifs les moins chers.