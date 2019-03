Hélène Rollès, star «d’Hélène et les garçons», invitée à l’Elysée pour rencontrer Xi Jinping

La comédienne et chanteuse Hélène Rollès, connue pour avoir incarné le rôle-titre de la série «Hélène et les garçons» et interprété également la chanson dédiée «Je m’appelle Hélène» est invitée, lundi 25 mars, au dîner organisé à l’Élysée, en l’honneur du président chinois Xi Jinping.

Et si c'était elle le meilleur atout diplomatique de la France face à la Chine ?

A en croire le site Toutelatélé, qui a révélé l'information, depuis confirmée par l'entourage du président de la République, cette invitation serait en effet due à une demande expresse du président chinois en personne.

La raison ? à l'instar de plusieurs millions de ses compatriotes, Xi Jinping serait un grand fan de l'artiste, dont les chansons connaissent un succès fulgurant en Chine.

L’histoire d’amour entre Hélène Rollès et l'Empire du Milieu remonte ainsi au début des années 1990 lorsque l'artiste avait chanté à Shanghai en première partie de l'animatrice Dorothée dans un stade de 30.000 places, un concert monstre alors relayé en direct à la télévision.

Des concerts-monstres à guichets fermés

Une idylle qui n'a pas cessé depuis et même grandi d'année en année. En 2015, Hélène Rollès avait ainsi effectué une tournée triomphale à travers toute la Chine, remplissant 14 salles à guichets fermés. Certains spectateurs avaient alors déboursé jusqu’à 184 euros pour s'offrir une place VIP.

Une gloire presqu'en forme de revanche pour l'artiste aujourd'hui âgée de 52 ans. Véritable icône populaire de la génération des années 1990, sa carrière est en effet depuis beaucoup moins florissante en France, bien qu'elle joue toujours dans la série «Les mystères de l’amour».