La préfecture d’Ile-de-France a lancé un chatbot pour accompagner les start-up

La préfecture d’Ile-de-France doit lancer le chatbot Noa ce mardi 26 mars, lors d'une soirée à la Station F (13e), afin d'«accompagner» et «orienter» les start-up en devenir dans leurs démarches administratives.

Michel Cadot, le préfet d'Ile-de-France et de Paris, a présenté ce mardi 26 mars un tout nouveau chatbot développé pour venir en aide aux jeunes start-upeurs, lors d'une soirée de présentation officielle qui aura lieu à la Station F, où est hébergée French Tech Central, la start-up qui a créé ce chatbot.

Concrètement, ce conseiller virtuel – capable de simuler une conversation – a été imaginé pour faciliter les échanges entre ces ­petites entreprises qui se lancent et l’administration publique. Pour la préfecture, il s'agit d'une «véritable innovation dans le secteur administratif».

«Ce chatbot permet un accès rapide et simple à un interlocuteur compétent, capable de donner des informations relatives aux démarches administratives 24h/24 et dans deux langues (français et anglais) sur les sites», a indiqué la préfecture, qui entend ainsi répondre aux questions relatives à la création d’entreprise.

Différents aspects comme le recrutement, la fiscalité, l’import/export, les obligations sociales, la propriété industrielle seront ainsi traités par cet outil technologique, dont «le champ d’action et de compétence doit «s’élargir progressivement – à terme – à de nouvelles démarches comme le développement de l’activité ou l’internationalisation».

Noa est un projet évolutif visant à s’adapter aux besoins des start-up en continu. Les utilisateurs pourront faire des retours suite à l’utilisation de Noa et échanger entre eux ou avec les administrations grâce à un feed-back forum. Si pour l'instant, le chatbot est uniquement en ligne sur le site de la French Tech Central, il devrait très prochainement être disponible directement sur le site de la préfecture d'Ile-de-France.