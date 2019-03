L’humoriste Laura Calu raconte l'agression subie avec son copain, tabassé sous ses yeux à Paris

Laura Calu, comédienne et humoriste, a raconté dans une vidéo l’agression subie vendredi à Paris avec son petit ami, qui a été lynché sous ses yeux par des inconnus.

Les faits se sont produits dans la nuit de vendredi à samedi, alors que l’humoriste rentrait chez elle vers 2h du matin, accompagnée de son petit ami.

«Un mec dans la rue m’a insultée de pute devant Arthur (son petit ami)», explique-t-elle dans la vidéo. Laura répond à l'homme, accompagné de deux amis, qui s’en prend alors à elle. C'est à ce moment que son copain tente de s’interposer et que les choses dégénèrent.

«Je n’ai pas eu le temps de souffler qu’il était en train de se faire assassiner devant mes yeux», raconte-t-elle.

Impuissante, Laura Calu voit son copain se faire tabasser par ces trois hommes «à coups de pied dans la tête contre les murs et contre les barres de fer». La jeune femme explique qu'un quatrième agresseur (qui a priori connaît les trois autres) arrive et donne des coups dans la tête de son compagnon, roulé en boule à terre, «pour le plaisir». «J’ai cru qu’ils allaient le tuer et je pense que c'était le but de cette agression», souffle-t-elle.

L’indifférence de certains automobilistes la sidère. «Je hurle, j’appelle à l’aide. Je ne comprends pas que, dans un quartier comme celui-là, il n’y ait pas de flics, que rien ne se passe», explique-t-elle.

C’est finalement un homme «sorti de nulle part», «sûrement alerté par mes cris», pense Laura, qui vient au secours du couple pour les mettre à l'abri. La police et les pompiers seraient arrivés quelques minutes plus tard.

«La justice doit faire son travail correctement»

Dans ce passage à tabac, le petit ami de Laura Calu perd deux de ses dents de devant, «entières, avec les racines». Il souffrirait également de plusieurs hématomes et blessures aux membres. «Il était en sang à terre et continuait de se prendre des coups de pied dans la tête», explique la jeune femme, encore traumatisée.

La police qui arrive sur les lieux et interroge le couple, n’aurait pas cherché les agresseurs. Laura Calu explique qu'elle et son petit ami, «en état de choc», ont dû se rendre par leurs propres moyens dans différents services d'urgence avant d’être pris en charge. «Je me sens extrêmement abandonnée», explique-t-elle.

L'humoriste explique, dans sa vidéo, avoir décidé de témoigner non pas pour faire le buzz, mais pour «tous ceux qui vivent et vivront la même chose et qui ne possèdent pas (sa) visibilité. C’est la dernière solution que j’ai trouvée pour être entendue».

Bien qu'encore sous le choc de cette violente agression, Laura Calu refuse de se laisser abattre. Elle a posté, sur sa page Facebook, un message pour rassurer ses fans et montrer qu'elle a toujours l'intention de se battre pour que justice soit faite.

«D’après la justice notre situation est trop banale pour être prise au sérieux et ça ce n’est pas normal», dénonce la comédienne, estimant que cette dernière «doit faire son travail correctement».