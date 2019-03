Un parcours éco-responsable pour valoriser la gastronomie francilienne

Un ambitieux projet. Depuis plusieurs années, la région Ile-de-France travaille à mettre en place un parcours éco-responsable de la gastronomie francilienne, a été présenté ce mercredi 27 mars.

«Une ambition politique inédite», s’est félicitée Babette de Rozières, la conseillère régionale en charge de ce projet, qui a contacté six sites exceptionnels de la région – ils doivent tous ouvrir prochainement – afin qu’ils deviennent les faire-valoir de sa démarche.

Ainsi, les responsables de l’Hôtel de la Marine, à Paris (75), de l’ancienne poste de Versailles (78), de la Halle gourmande de Saint-Ouen (93), de la Cité du goût de Noisiel (94), du pavillon de la France, à Tremblay (93) et de la Confrérie du Brie, à Coulommiers (77), ont ainsi signé une charte ce mercredi, afin de promouvoir la gastronomie, les produits et le savoir-faire franciliens.

Ensemble, ils s’engagent à valoriser les circuits courts et d’utiliser des produits locaux issus de l’agriculture bio. «Notre première exigence est d'utiliser tous les produits franciliens, nous ne valoriserons aucun site qui n'a pas cette exigence», a assuré Babette de Rozières.

Par ailleurs, un label régional sera créé, récompensant les établissements les plus méritants, du restaurant au petit commerce. En ligne de mire, la région travaille ainsi au projet de «Rungis 2025», qui prévoit la création de plus de 250.000 m2 supplémentaires, et d’une école de cuisine, entre autres.

Le Parcours de la Gastronomie a pour ambition de promouvoir la gastronomie et le savoir-faire francilien. Pour cela, plusieurs objectifs ont été fixés, à retrouver ci-dessous #DirectIDF #TourismeIDF pic.twitter.com/vfZi2T186R — Région Île-de-France (@iledefrance) 27 mars 2019