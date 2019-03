Batman fête ses 80 ans samedi 30 mars : les festivités en France et dans le monde autour de l’événement

Pour fêter le grand anniversaire de Batman, qui a 80 ans cette année, Warner Bros et DC Comics ont prévu des évènements partout dans le monde.

En mars et en septembre, les chaînes de télévision partenaires proposeront des émissions exclusives sur Batman et son univers, comme Cartoon Network.

Pour les fans français, l’édition collector du 1000e exemplaire de «Detective Comics» et l'édition spéciale de «Detective Comics : 80 ans de Batman» seront publiées en version française dans un unique album, disponible aux éditions Urban Comics en septembre 2019.

New GIF tagged batman, dc, dc comics, 80, detective comics, long live the bat via Giphy https://t.co/j6pwnBZxdo #yoda pic.twitter.com/QulyuZ1ptb — Miguel Romera (@miguel_romera) 7 mars 2019

Aux Etats-Unis, la plateforme DC Universe, qui diffuse Titans et Doom Patrol, fera la promotion des contenus Batman pour l’occasion.

DC propose aux fans et collectionneurs deux livres commémoratifs : l’édition collector du 1000e exemplaire de Detective Comics, disponible dans les boutiques de comics dès le 27 mars, et une édition spéciale à couverture rigide de «Detective Comics : 80 ans de Batman, édition deluxe», disponible le 19 mars.

L’exposition itinérante mondiale The Art of Brick© : DC Super Heroes sera à l'honneur, avec une édition spéciale Batman, qui débutera en septembre au Brésil, à São Paulo, et qui devrait repasser par Paris.

Le monde entier aux couleurs du super-héros

De grandes conventions seront également l'occasion, pour les fans, de se réunir, lors de la journée mondiale de Batman, le 21 septembre. Dans les grandes villes du monde, le Bat-Signal s’illuminera pour les festivités. Au programme : des séances de photos interactives, des concerts, des jeux. Dans certaines villes, une série de courses à pied de 5 et 10 km sera organisée pour remporter tenue iconique de Batman.

Sur les réseaux sociaux, le hashtag #LonguevieaBatman sera utilisé à l'occasion du 80e anniversaire de Batman, le 30 mars, et durant la journée mondiale de Batman le 21 septembre.

D’autres évènements sont prévus dans plusieurs villes d’Amérique du Nord, à Shanghai, à Rome ou à Sydney.

Pour en savoir plus sur les événements organisés en France autour de Batman, rendez-vous sur Dccomics.fr.