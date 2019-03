Vaimalama Chaves : critiquée sur son poids, Miss France 2019 répond et assume

A la suite d’une photo d’elle en maillot de bain publiée sur les réseaux sociaux, Vaimalama Chaves, Miss France 2019, a subi des critiques de certains internautes. La Tahitienne a répondu à ses détracteurs.

«Elle va se faire humilier à Miss Monde avec son bide de grand-mère» ou «elle est encore plus grosse maintenant», pouvait-on notamment lire dans les commentaires. Des propos auxquels la jeune femme de 24 ans a répliqué auprès de Gala.

«Oui c’est vrai, j’ai pris un peu de poids depuis mon élection. Mais comment pourrait-il en être autrement ? Je suis invitée tous les jours, midi et soir, à des tables merveilleuses ! Je savoure ma chance… et les plats délicieux que l’on me sert», a-t-elle déclaré.

«Oui, j’ai des rondeurs. Et alors ?»

Si elle déclare que de la nourriture saine et équilibrée l’attend dans son logement parisien, elle ne s’excuse pas pour autant de se faire plaisir. «Oui, j’ai des rondeurs. Et alors ? Ou alors ceux qui me critiquent sont jaloux et ils feraient mieux d’aller manger un casse-croûte au lieu de déverser leur haine sur les réseaux sociaux !», contre-attaque Miss France 2019.

Victime de harcèlement et de moqueries sur son poids durant son adolescence, Vaimalama Chaves se sent plus armée aujourd’hui pour faire face aux critiques. «A l’époque, je n’avais pas de recul. Les médisances m’affectaient beaucoup. Mais depuis, j’ai lu, j’ai réfléchi, j’ai mûri. Et j’ai réalisé que mon bonheur ne pouvait pas dépendre du regard des autres. Ce que les gens pensent ou disent, ça les regarde. Je ne veux pas les laisser me dicter leur loi», a-t-elle martelé.

En tout cas, entre «être une Miss bien en chair mais épanouie et souriante» ou «une Miss toute mince avec des abdos et frustrée, aigrie et affamée», Miss France 2019 a fait son choix.