Un Guinéen sans papiers obtient un titre de séjour après avoir sauvé sa collègue

Mamoud Diallo, un demandeur d'asile guinéen de 20ans, a reçu «une protection subsidiaire» de la France, après avoir sauvé une collègue agressée par un chef-cuisinier en pleine crise de démence.

Interrogé par l'AFP, l'homme qui héberge le Guinéen depuis son arrivée en France il y a un an, a expliqué qu'il allait recevoir une «carte de séjour privée et familiale» : «Il n'a pas obtenu le droit d'asile, mais l'Etat a tenu compte du fait qu'il existe un risque pour lui de retourner dans son pays en raison de violences familiales». Puis d'ajouter : «Cette protection lui donne le droit de travailler et d'étudier en toute légalité».

En janvier dernier, Mamoud Diallo, qui travaillait comme commis de cuisine stagiaire dans une association d'Autrans (Isère), avait été alerté par les cris d'une employée, blessée au visage par un membre du personnel muni d'un couteau. Le demandeur d'asile était parvenu à raisonner puis maîtriser l'agresseur, qui souffrait de troubles psychiatriques.

«Nous souhaitons désormais demander sa naturalisation, qui ne peut être sollicitée qu'après cinq années de vie, sauf lorsqu'il y a acte de bravoure. Ce qui est son cas», a déclaré son hébergeur.

Samedi matin, le courage de Mamoud Diallo était récompensé, alors qu'il était distingué de la médaille de la ville d'Autrans.