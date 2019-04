Pyramide du Louvre : l'impressionnant trompe-l'oeil de JR déjà dégradé

Seulement quelques heures après avoir été inauguré, l'incroyable collage de JR baptisé «Le Secret de la pyramide» a été dégradé par les passants.

Installée samedi matin dans la cour Napoléon du Louvre, autour de la célèbre pyramide, la création de l'artiste est désormais à moitié décollée, comme l'attestent de nombreux clichés publiés sur les réseaux sociaux.

Alors que certains internautes évoquaient des «dégradations volontaires», une porte-parole du Louvre a expliqué au HuffPost : «C'est tout à fait normal que ça se dégrade, nous ne savions juste pas à quelle vitesse cela allait se produire. La chaleur fait que la colle sèche. Il était prévu que, de toute façon, l'oeuvre soit retirée lundi donc tout va bien».

Durant quatre jours, JR avait invité 400 personnes pour l'aider à installer l'immense collage, à l'occasion du 30ème anniversaire de la Pyramide du Louvre. Trois ans auparavant, l'artiste français avait fait disparaître la Pyramide par un procédé d'anamorphose (transformation par procédé optique).

Suite aux nombreuses réactions, JR a tenu à justifier les dégradations sur son compte Twitter :«Les images, tout comme la vie, sont éphémères. Une fois collées, les oeuvres d'art ne s'appartiennent plus qu'à elles-mêmes. Le soleil sèche la glue et à chacun de leurs pas, les gens enlèvent des morceaux du papier fragile. La participation des volontaires, des visiteurs et des collecteurs de souvenirs est la clé du processus».

The images, like life, are ephemeral. Once pasted, the art piece lives on its own. The sun dries the light glue and with every step, people tear pieces of the fragile paper. The process is all about participation of volunteers, visitors, and souvenir catchers. pic.twitter.com/vNArYszXxo

— JR (@JRart) 31 mars 2019